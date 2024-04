Presidenti i Republikës, Bajram Begaj është nisur sot në Kosovë me ftesë të Presidentes Vjosa Osmani.









Presidenti i Republikës mësohet se do të mbajë një fjalë në Forumin Ndërkombëtar për Gratë, Paqe dhe Siguri që zhvillohet në Prishtinë ditën e nesërme, në datën 15 prill 2024.

Po ashtu, njoftohet se kreu i shtetit do të ketë një takim kokë më kokë me Presidenten Osmani si edhe disa takime bilaterale me personalitete të rëndësishme kombëtare e ndërkombëtare