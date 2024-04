Digjet “kështjella e Harry Potter”/ Rusët bombardojnë Odesan, katër të vrarë dhe dhjetëra të plagosur

Ushtria ruse nisi një sulm me raketa në qytetin e Odesas, ku si pasojë katër persona humbën jetën dhe dhjetëra mbetën të plagosur në zjarrin që shpërtheu në kampusin e studentëve të akademisë juridike të Universitetit të Odesas.

❗️20 people were injured as a result of the Russian army’s strike on #Odesa, the mayor of the city, Hennadiy Trukhanov said. pic.twitter.com/juHYe80Ugi

— KyivPost (@KyivPost) April 29, 2024