Portieri i Barcelonës: Jam i zhgënjyer për eliminimin nga Championsi! Kartoni i kuq i Araujos? Ja si qëndron e vërteta

Portieri i Barcelonës, Mark Andre Ter Shtegen ka folur pas eliminimit nga Championsi. Ai u shfaq tepër i zhgënjyer si dhe u shpreh se kartoni i kuq për Araujon ishte i drejtë.









“Jam shumë i zhgënjyer. Kualifikimi ishte i mundur, por rezultati thotë të kundërtën. Araujo? Unë isha gati të dilja për të kapur topin, por nëse bën një faull të tillë atëherë është karton i kuq. Gjithçka ndryshoi prej atij momenti. Por qëndron i kuqi. Nëse nuk do të kishim pësuar golin e parë dhe do të shkonim në avantazh në pushim, do të kishim mundësinë të luftonim në pjesën e dytë”, deklaroi 31-vjeçari.

PANORAMASPORT.AL