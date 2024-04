“Serbia po hakmerret!”- Bllokimi i mbi 300 qytetarëve kosovarë në kufi me Kroacinë, reagon Kurti: Janë lënë pa ushqim edhe fëmijët

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pasi mbi 300 qytetarë kosovarë janë bllokuar nga Serbia në kufi me Kroacinë.

Në një reagim në “X”, Kurti shprehet se Serbia po hakmerret një ditë pasi Asambleja Parlamentare votoi pro anëtarësimit të Kosovës në KiE.

Kreu i qeverisë së Kosovës shprehet se mes të bllokuarve në kufi janë edhe fëmijë, të cilët janë privuar nga ushqimi dhe mjekimi.

“Një shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut”, e ka cilësuar Kurti një akt të tillë nga pala serbe.

“Një ditë më pas Asambleja Parlamentare votuan pro anëtarësimit të Kosovës në KiE , Serbia hakmerret kundër civilëve. Që nga mëngjesi i sotëm, mbi 300 qytetarë tanë—përfshirë fëmijët—janë mbajtur arbitrarisht në kufi, janë privuar nga ushqimi dhe mjekimi. Një shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut!”, shkruan Kurti.

A day after @PACE_News voted in favor of membership in @coe, Serbia retaliates against civilians. Since this morning, over 300 of our citizens—incl. children—have been arbitrarily detained at the border, deprived of food & medication. A gross violation of human rights!

— Albin Kurti (@albinkurti) April 17, 2024