Zbulohet çifti i parë gjysmëfinalist i Champions-it, ja datat kur do të zhvillohen duelet

Tashmë është mësuar çifti i parë gjysmëfinale në Ligën e Kampionëve, pas dy ndeshjeve që u zhvilluan mbrëmjen e sotme.









PSG dhuroi spektakël në Spanjë, duke eliminuar Barcelonën me rezultat të përgjithshëm 6-4, për të kaluar në gjysmëfinale.

Në anën tjetër, Dortmundi eliminoi Atletiko Madridin me rezultat të përgjithshëm 5-4, për ta siguruar vendin në gjysmëfinale.

Kjo do të thotë që dy skuadrat do të përballen me njëra-tjetrën në fazën tjetër të Ligës së Kampionëve, ndërsa tashmë dihen edhe datat se kur i zhvillojnë të dy ndeshjet.

Dueli i parë mes PSG-së dhe Dortmundit zhvillohet më 30 prill, ndërsa finalisti përcaktohet më 7 maj.

Nesër në mbrëmjen e 17 prillit do të mësohen dy gjysmëfinalistët e dytë, pasi Real Madridi luan në transfertë ndaj Sitit, ndërsa Bajerni pret Arsenalin. Kujtojmë se finalja e këtij edicion zhvillohet më 1 qershor në “Uembli” nga ora 21:00.

