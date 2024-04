VIDEO/ Një person i vë flakën vetes para gjykatës ku po zhvillohej seanca për Donald Trump

Teksa ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ishte në sallën e gjyqit, një burrë i cili aktualisht ndodhet në gjendje kritike, i ka vënë flakën vetes para gjykatës së New Yorkut, shkruan BBC.

Personi rreth 37 vjeç e ka lyer veten me benzinë dhe i ka vënë flakën vetes në parkun përballë gjykatës.

Policia e New Yorkut ndodhet në vendngjarje dhe nuk dihen ende motivet e këtij akti.

Menjëherë pas kësaj ngjarjeje, Trump u largua nga gjykata dhe nuk ishte në dispozicion për t’iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve.

AUTHORITIES ATTEMPT TO PUT OUT THE FLAMES OF THE MAN WHO SET HIMSELF ON FIRE OUTSIDE THE COURTHOUSE WHERE THE TRUMP TRIAL IS TAKING PLACE IN NYC. PIC.TWITTER.COM/53GZUXW2WC