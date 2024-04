Granit Xhaka nuk njeh limite: E mbyllim ligën pa humbje

Granit Xhaka është ndër të paktët lojtarë në Bundesligën gjermane që i ka zhvilluar të gjitha ndeshjet me ngjyrat e Bajer Leverkusen. Edhe pse ata e siguruan titullin e parë në histori pas 120 vitesh themelim, treguan karakter kundër Dortmundit fundjavën e shkuar, duke barazuar në minutën e 98- të.









Në total “aspirinat” janë të vetmit në “top 5” ligat kryesore të Europës që ende nuk kanë pësuar humbje, 25 fitore dhe 5 barazime. Por mesfushori zviceran me origjine kosovare e hedh vështrim më larg, duke pohuar se misioni i mbetur në ekip deri në mbylljen e ligës konsiston me arritjen e rezultateve pozitive. Synimi është mbyllja e kampionatit pa pësuar asnjë disfatë.

MESFUSHORI – “Te ruash përqendrimin pas festës së titullit dhe kualifikimit për në fazën gjysmëfinale të Europa Ligë nuk është e lehtë. Megjithatë, grupi e ka treguar se jemi të pathyeshëm deri në këtë pikë, jo vetëm në Bundesligë. Thyerja e një rekordi historik është tregues i qartë i një punë kolosale dhe vendosmërie prej grupit. Kemi evituar shumë humbje në limite, siç bëmë edhe kundër Dortmundit. “Te ruash përqendrimin pas festës së titullit dhe kualifikimit për në fazën gjysmëfinale të Europa Ligë nuk është e lehtë. Megjithatë, grupi e ka treguar se jemi të pathyeshëm deri në këtë pikë, jo vetëm në Bundesligë. Thyerja e një rekordi historik është tregues i qartë i një punë kolosale dhe vendosmërie prej grupit. Kemi evituar shumë humbje në limite, siç bëmë edhe kundër Dortmundit.

Mision ynë është që ta mbyllim kampionatin pa asnjë humbje. Diçka e tillë nuk është arritur në parë nga klubet gjermane dhe do t’i jepte akoma më shumë vlerë titullit. Të shpresojmë që do t’i fitojmë edhe katër ndeshjet që na kanë mbetur”, tha Xhaka. Leverkusen do përballet me Shtutgartin në javën e 31-të, për të vijuar me Frankfurtin, Bohumin dhe e mbyll ciklin në Bundesligë kundër Augsburgut në 18 maj. Të gjitha këto përballje, teste mësë të kalueshme.

