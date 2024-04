Meta i përgjigjet Bashës: Njeri i braktisur dhe i përbuzur! Të gjithë e dimë që zgjedhjet vendore i shtyva me kërkesë të tij dhe nuk mori pjesë

Nga Fier, kreu i Partisë së Lirisë i është përgjigjur Lulzim Bashës, pasi ky i fundit tha se Ilir Meta ka inicuar djegien e mandateve në 2019.









Meta tha se Lulzim Basha edhe kur fle gënjen, ndërsa shtoi se të gjithë e dinë se zgjedhjet vendore i ka shtyrë me kërkesë të tij me premtimin se do të merrte pjesë, por nuk u regjistrua në KQZ.

“Edhe këtë e ka thënë Lulzim Basha. Normal unë mesa duket e kam iniciuar unë djegien e mandateve për t’i krijuar mundësin Edi Ramës që të kishte 130 deputetë që të më shkarkonte mua si president, akt që i duheshin vetëm 94 vota. “Edhe këtë e ka thënë Lulzim Basha. Normal unë mesa duket e kam iniciuar unë djegien e mandateve për t’i krijuar mundësin Edi Ramës që të kishte 130 deputetë që të më shkarkonte mua si president, akt që i duheshin vetëm 94 vota.

Se kush është Lulzim Basha, e dimë të gjithë, e dinë gjithë shqiptarët. Është njeri i braktisur dhe i përbuzur nga të tërë për aktet e rënda të vetëdijshme të tradhtisë që ka bërë ndaj demokratëve dhe shqiptarëve duke lënë vendin pa opozitë, për shërbimet e pafundme të këtij regjimi.

Të gjithë e dinë që zgjedhjet vendore u shtynë nga presidenti Meta në atë kohë me kërkesë të Bashës dhe premtimin se do të hynte në zgjedhjet, datë të cilën e caktoi vetë. Atëherë si shpjegohet që e vetmja parti opozitare që nuk u regjistrua në KQZ ishte vetëm ajo e Lulzim Bashës, dhe pse iu kërkua vazhdimisht. Lulzim Basha dhe kur fle, gënjen”, tha Meta.