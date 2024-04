Protesta para Bashkisë Tiranë, regjisori Budina: Koha e fjalëve ka mbaruar, duhen protesta kombëtare

Regjisori dhe aktori Edmond Budina, i është bashkuar protestës para Bashkisë së Tiranës, ku ka bërë thirrje për aksion më të madh deri në mosbindje civile.









“Nuk ka opinion ambasadash që ta në pengojë, jemi ne që e vuajmë ne në kurriz. Unë mendoj se koha e fjalëve ka mbaruar, duhet aksion i madh, mosbindje civile. Mbyllje dyqanesh, ndalimi i makinave, mbyllja e rrugëve derisa këta të shporren. Kjo e drejtë e jona është qytetari.

Ne nuk do të ndalojmë do të përballemi siç jemi përballur gjithë këto vite. Kam dhe një thirrje për vëllezërit tanë të policisë, mos mendoni dhe mos reagoni kundrejt qytetarëve që mbrojnë dhe të drejtat tuaja. Shikoni sesi funksionin sistemi i drejtësisë, sesi mafiozët pasurohen në kurrizin tuaj. Është detyrë e juaj së bashku me ne t’i shporrim.

Protesta jonë do të vazhdojë dhe të bëhet kombëtare. Duhet e gjithë Shqipëria të vijë këtu dhe ta rrëzojmë këtë më pas të shkojmë te Kryeministria. Të gjithë së bashku, këtu, derisa të fitojmë”, tha Budina.