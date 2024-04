Konventa e Partisë Lirisë/ Ja kandidatët për postet dhe lista e anëtarëve të kryesisë. Zbardhet agjenda

Mblidhet sot Konventa Kombëtare e Partisë së Lirisë për të zgjedhur Presidentin dhe zv.Presidentin e kësaj force politike.









Konventa Kombëtare e Partisë së Lirisë do të mblidhet në orën 10:00, në Pallatin e Kongreseve.

Kreu i PL-së Ilir Meta do të kandidojë përballë ish-drejtorit të Policisë së Kamzës, Faik Basha për postin e Presidentit. Ndërsa Erisa Xhixho rivalizohet nga anëtarja e Komitetit Drejtues Kombëtar, Myrvete Asqeri në postin e zv.Presidentit të Partisë.

Aanëtarët e Kryesisë së Konventës që do t’i propozohen për votim Konventës Kombëtare janë:

Edmond Haxhinasto (Kryetar i Komitetit Drejtues Kombëtar) Ilir Meta (Kryetar i Partisë së Lirsë) Agim Nesho (ZëvendësKryetar i Partisë së Lirisë) Erisa Xhixho (Nënkryetare dhe deputete) Petrit Vasili (Nënkryetar dhe deputet) Silva Caka (Sekretare për Marrëdhëniet me Publikun) Esmeralda Demiraj (Kryetare e LGI) Petraq Milo (Sekretar për Çështjet Ekonomike) Anisa Ibraj (Anëtare Kryesie, LRI) Myrvete Asqeri (Kandidate për Zv/Presidente të Partisë së Lirisë) Floida Kërpaçi (Nënkryetare, Anëtare Këshilli Bashkiak, Tiranë) Faik Basha (Kandidat për President të Partisë së Lirisë Erisilda Hoxha (Kryetarja e PL, Kuçovë) Fatjona Selimaj (Kryetarja e PL, Fushë-Arrëz) Brunilda Haxhiu (Sekretare për Familjen dhe kundër Shpopullimit) Ines Shehu (Sekretare për Fuqizimin e Gruas) Anxhela Shenaj (Anëtare Këshilli Bashkiak, Vlorë) Dea Nako (Studente, anëtare e PL, Korçë)

Konventa do të nisë në orën 10:00 në Pallatin e Kongreseve, i cili do të ketë një dekor Kuq e Zi dhe do të nisë me himnin kombëtar të flamurit.

Në Pallatin e Kongreseve do të jenë 931 delegatë dhe mbi 2000 të ftuar.

RENDI I DITËS

Ora: 10:00 – Mbërritja e delegatëve dhe të ftuarve

Fillimi i punimeve të Konventës. Konventa hapet nga z.Edmond Haxhinasto, Kryetar i Komitetit Drejtues Kombëtar. Verifikimi i pjesëmarrjes fizike dhe online, si dhe verifikimi i mandateve të delegatëve. (Kryetari i KDK, z.Edmond Haxhinasto) Paraqitja për miratim e Kryesisë së Konventës, sipas propozimit të Kryesisë së PL, të datës 24 prill 2024.

Ftohet Kryesia të zerë vëndet.

Nderimi i Himnit Kombëtar. Propozohet Sekretaria dhe Komisioni Zgjedhor i Konventës miratuar me Vendim të Kryesisë, datë 26.04.2024

Lexohet dhe miratohet me votim të hapur Rendi i Ditës.

Himni i Mentor Xhemalit “Për ty Atdhe” (Ftohet në skenë Maksim Xhemali me një fjalë përshëndetëse dhe më pas ftohen të këndojnë të gjithë delegatët dhe të ftuarit) 1. Paraqitja e dokumentit të 5 prioriteteve kryesore të Partisë së Lirisë dhe Ndryshimeve Statutore. (Edmond Haxhinasto, Kryetar i Grupeve të Punës) 2. Fjala e Kryetarit të Partisë së Lirisë, z.Ilir Metaj

3. Përshëndetjet (online dhe në sallë) të Konventës së Partisë së Lirisë nga personalitete publike vendase dhe të huaja, si dhe përfaqësues të partive mike.

Edita Tahiri (Ish Zv/Kryeministre e Kosovës) Stipe Mesiç (Ish-President i Kroacisë – online) Steven Bonnar (Deputet Skocez në Parlamentin Britanik – online) Salvatore Lamirata (Ish-Kryetar i Bashkisë Arbëreshe të Shën Mitrit, Kalabri – online) Egla Marashi (Themeluese e LRI-së, ish-drejtuese e PL në Lezhë, Michigan, USA – online)

4. Diskutime mbi Dokumentat e 5 prioriteteve të Programit dhe të Statutit.

Prof. Petraq Milo, Sekretar për Ekonominë dhe Financat. Prof. Edmond Panariti, Sekretar për Bujqësinë dhe Ushqimin Znj. Erisa Xhixho, NënKryetare dhe deputete e Partisë së Lirisë Znj. Silva Caka, Sekretare për Marrëdhëniet me Publikun e Partisë së Lirisë Ambasador Agim Nesho, Zëvendës-Kryetar i Partisë së Lirisë Z. Petrit Vasili, NënKryetar dhe deputet i Partisë së Lirisë Z. Ramadan Kondi, Sekretar për Çështjen e Pensioneve në Partinë e Lirisë

5. Diskutim mbi propozimet e paraqitura për Programin dhe Statutin.

a. Paraqitja e propozimeve (Znj. Monika Kryemadhi, deputete e Partisë së Lirisë)

b. Qëndrimi i Grupit të Punës ndaj propozimeve (Znj. Silva Caka, Sekretare për Marrëdhëniet me Publikun në Partinë e Lirisë)

6. Votimi i hapur për Dokumentin e 5 Prioriteteve dhe votim i hapur për Statutin.

7. Deklarimi i kandidaturave për President të Partisë së Lirisë dhe Zëvendes-President i Partisë së Lirisë.

a. Ilir Metaj (Kandidat për President) b. Faik Basha (Kandidat për President)

c. Erisa Xhixho (Kandidate për Zv/Presidente) d. Myrvete Asqeri (Kandidate për Zv/Presidente) e. Miranda Rira (Kandidate për Zv/Presidente)

Kandidaturat paraqiten nga Kryetari i KDK, z. Edmond Haxhinasto.

Fjala e kandidatëve që do të flasin:

a. Faik Basha (Kandidat për President)

b. Erisa Xhixho (Kandidate për Zv/Presidente) c. Myrvete Asqeri (Kandidate për Zv/Presidente) d. Miranda Rira (Kandidate për Zv/Presidente)

8. Procesi i votimit për Presidentin e Partisë dhe ZëvendësPresidenten.

Paraqitja e procedurës nga Kryetari i KDK, z.Edmond Haxhinasto dhe fillimi procesit të votimit sipas Qarqeve. (Lista bashkëlidhur)9. Diskutime të tjera:

Tedi Blushi a. Pëllumb Dautllari b. Edmond Panariti c. Esmeralda Demiraj d. Agim Nesho e. Brunilda Paskali f. Petrit Sinaj g. Brunilda Haxhiu h. Fllohe Gojka i. Ines Shehu j. Florida Ymeri k. Lefter Maliqi l. Dea Nako m. Kristian Kina n. Tefta Radëshi o. Luigj Turmalaj p. Gisian Dashi

dhe diskutime të tjera sipas kërkesave.

Me përfundimin e diskutimeve, deklarohet përfundimi i punimeve të Konventës.

Rezultatet e votimit paraqiten pas përfundimit të votimit dhe numërimit, në komunikim të veçantë me median.