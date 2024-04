Rikthehen ditët me diell në të gjithën vendin, fundjava parashikohet me mot të qëndrueshëm

Dita e sotme, e shtunë 27 prill, do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike realaivisht të qëndrueshme.









Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe në orët e mesditës zhvillim të vranësirave përgjatë relieveve malore, aty ku dhe do të pasohen nga reshje shiu.

Dita e Diel do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të qëndrueshme. Orët me diell do të mbizotërojnë në pjesën më të madhe të vendit.

Era do të jetë nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare deri në 6 m/sek, e cila hera-herës përgjatë vijës bredgetare fiton shpejtësi deri në 10m/sek.

Valëzimi në dete pritet të jetë i ulët i forcës 1-2 ballë.