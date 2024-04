“Më duket si historia e Donaldit dhe Beatrixës”-I krahasoi lidhjen, Romeo shpërthen ndaj Erjolës: Më vdekshin robt nuk…  

Gjatë prime-it, Erjola Doçi ka bërë një deklaratë që ka tensionuar Romeon.









Ajo ka ngritur dyshime te lidhje me tij me Heidi Bacin, duke thënë se i duket fiktive dhe se i përngjan shumë me atë të vëllait të tij, Donald Veshajt me Beatrix Ramosaj.

Pjesë nga diskutimi:

Erjola: Jemi ne që e kemi suportuar tek puthja e parë, ne suportojmë apo diskutojmë çfarë shohim. Unë jam një nga personat. Historia po përsëritet, po bën një lojë fiktive me këtë vajzë. Po më duket diçka e parë në edicionet e kaluara.

Romeo: Më vdekshin robtë nuk e di për kë e ke fjalën.

Erjola: E kam fjalën për edicionin e parë, historinë me Donaldi dhe Beatrix.

Romeo: Çfarë lidhje ka kjo? Nuk është normale, je në terezi. Çfarë lidhje ke që më krahason me edicionet e tjera?

Ledjoni: Më duket krahasim i pavend.

Erjola: Zgjodhe të mos kaloje momente intime me vajzën.