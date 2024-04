Mjalti, shërues universal! Cilat sëmundje kuron dhe kush nuk duhet ta konsumojë

Mjalti është një nga mjetet më të mira për forcimin e imunitetit, ka një efekt të fuqishëm kundër infeksioneve dhe ftohjes, ka efekte antioksiduese, mundëson zhvillimin e baktereve të dobishme në zorrë









Njerëzit që kanë hyrë në dekadën e tyre të dhjetë të jetës, pothuajse si rregull, e nisin ditën me një lugë mjaltë.

Mjalti mund të rregullojë gastritin, nivelet e larta të sheqerit në gjak, besohet se ka një efekt në arterosklerozën dhe gjithashtu mund të jetë efektiv në trajtimin e kancerit.

Mjalti është ushqim dhe ilaç. Mjalti është një produkt specifik në të cilin nuk është shtuar asnjë substancë tjetër.

Njerëzit e kanë përdorur atë në dietën e tyre që nga kohërat parahistorike, por ka ende substanca në mjaltë që shkenca nuk i ka zbuluar. Një lugë çaji mjaltë përmban rreth 21 kalori dhe përbëhet kryesisht nga sheqer frutash, fruktozë, glukozë dhe pak më pak maltozë dhe është e pasur me karbohidrate komplekse.

Çdo mjaltë ka pothuajse të njëjtat veti biologjike. Para së gjithash, mjalti siguron ushqim të pasur me substanca të vlefshme biologjikisht aktive që nuk mund t’i gjeni në asnjë ushqim tjetër. Mjalti mund të reduktojë ndjeshëm ankesat gastrike, pavarësisht nëse shkaku i tyre është teprica apo mungesa e acidit. Rekomandohet edhe për diabetikët, besohet se është në gjendje të rregullojë nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve.

Mjafton një lugë çaji mjaltë në ditë

Enzima të shumta që bletët përfshijnë në mjaltë tregojnë një efekt të dobishëm në trupin e njeriut. Shkenca ka vërtetuar se këto enzima kanë një efekt pozitiv në mekanizmat që formojnë shtyllën kurrizore të sistemit tonë imunitar.

-Mjalti është i pasur me përbërës me origjinë bimore që mbërrijnë nëpërmjet nektarit. Flavonoidet janë shumë të rëndësishme për efektin biologjik të mjaltit në trupin e njeriut. Farmacistët janë përpjekur të vendosin flavonoidë në kapsula dhe t’i shesin ato, por efekti i arritur nga kjo është vetëm një pjesë e asaj që përftohet kur produktet e bletëve përdoren rregullisht, qoftë edhe në sasitë më të vogla, nga vetëm një lugë çaji përzierje e tyre në ditë.

Mjalti shëron plagët më mirë se çdo ilaç

Çdo mjaltë ka pothuajse të njëjtat veti biologjike, me faktin se disa lloje mjalti kanë pak më shumë nga disa përbërës, ndaj rekomandohen më shumë si terapi për disa sëmundje. Apiterapia është një degë e mjekësisë plotësuese që përdor produktet e bletëve për parandalimin dhe trajtimin e shumë sëmundjeve.

– Është një zonë e madhe, e mbuluar gjithnjë e më shumë nga kërkimi shkencor. Sukseset më të mëdha të apiterapisë janë në shërimin e plagëve, të infektuara me baktere rezistente ndaj të gjithë antibiotikëve. Këtu mjalti është i paprekshëm, por ai mjaltë duhet së pari të ekspozohet ndaj rrezatimit gama, në mënyrë që të eliminohen të gjitha sporet e mundshme të botulizmit, që gjenden në çdo produkt bujqësor, nga patatet, marulet dhe karotat, deri te mjalti, edhe pse përmban sasinë më të vogël.

Si të reduktoni problemet e gastritit me mjaltë?

Pelta mbretërore (qumështi i bletës) gjithashtu arrin një efekt të jashtëzakonshëm në një përgjigje më të mirë imune ndaj infeksioneve, falë proteinave aktive të pelte mbretërore. Mjalti gjithashtu redukton problemet e stomakut.

– Shkencëtarët kanë përcaktuar se nëse shpërndani 50 g mjaltë në 100 ml ujë të ngrohtë (deri në 45 gradë) dhe e pini, niveli i aciditetit në stomak ulet në tre të katërtat e pacientëve, nëse uji është i ftohtë (deri në 15 gradë) pastaj rritet aciditeti në të njëjtat tre të katërtat e të sëmurit.

Një lugë mjaltë akacieje (20-25 g), e marrë një orë para gjumit, ul nivelin e sheqerit në gjak me 6 për qind pas 15 ditësh. Mjalti ul disi nivelin e kolesterolit për 7 për qind, trigliceridet, si dhe LDL (kolesteroli i keq) me 1 për qind, me faktin se rrit kolesterolin e dobishëm, HDL me 2 për qind, të gjitha këto janë konfirmuar nga shkenca. Këto mund të jenë vlera të vogla, por gjeni ushqime të tjera që kanë të gjitha këto efekte të dobishme.

Mjaltë kundër substancave kancerogjene dhe verdhëzës infektive

Gjithashtu është përcaktua një varësi statistikisht domethënëse e aktivitetit antioksidues të mjaltit, përmbajtjes së polifenolit në mjaltë dhe oksidimit in vitro të lipoproteinave në serumin e njeriut.

Shkenca ka vërtetuar se si pelta mbretërore ashtu edhe propolisi përmbajnë një substancë të ngjashme me insulinën dhe ulin nivelin e sheqerit në gjak. Propolisi e jep këtë efekt si në diabetin e varur nga insulina, ashtu edhe në diabetin e pavarur nga insulina. Mekanizmi i veprimit të propolisit, d.m.th., flavonoideve prej tij, në diabetin është zbuluar gjithashtu.

-Propolisi parandalon grumbullimin e L-sorbitolit duke frenuar aldoza-reduktazën, enzimën që katalizon reduktimin e D-glukozës në sorbitol, akumulimi i së cilës shkakton ndryshime patologjike që lidhen me diabetin. Flavonoidet nga propolisi dhe mjalti në një masë të caktuar pengojnë gjithashtu thithjen e glukozës në zorrët dhe rithithjen në veshka. Sipas disa studimeve shkencore, përdorimi i propolisit mund të zvogëlojë edhe dozën ditore të insulinës. Këshilla, megjithatë, është që çdo gjë të kryhet nën miratimin dhe kontrollin e mjekut.

Me të gjitha produktet e bletëve, dhe veçanërisht me përdorimin e propolisit, duhet të keni kujdes nëse përdorni ilaçe për diabetin, sepse efektet e tyre mund të sinergjizohen.

– Propolisi gjithashtu ka një efekt të fortë në parandalimin e grumbullimit të trombociteve, ndaj duhet të keni kujdes nëse pini ilaçe për të parandaluar koagulimin. Nga ana tjetër, konsumimi i rregullt i propolisit sigurisht që mund të ndihmojë me Covid 19.

Propolisi në terapinë e kancerit

Njerëzit me kancer nuk duhet të përdorin asnjëherë pluhur polen, ndonëse propolisi është megjithatë i shkëlqyer për të gjitha llojet e kancerit.

Kur mjalti ka efektin më të madh?

Kur konsumoni mjaltë, gjëja më e rëndësishme është ta përdorni sa më të freskët. Mjalti i prodhuar në dy vitet e fundit ka efektet më të mëdha shëndetësore, edhe pse, mund të ruhet i sigurt për mijëra vjet.

– Mjalti nuk prishet, por efektet biologjike pakësohen me kalimin e kohës. Sigurohuni që ta ruani mjaltin larg dritës, pasi ai zbërthen enzimat. Këshillohet që mjalti të përdoret kristal, sepse ka vetitë më të mira.

Mjalti mund të dekristalizohet lehtësisht duke vendosur një kavanoz me mjaltë në ujë të ngrohur në maksimum 45 gradë. Sapo mjalti të shkrihet, hiqeni nga uji i nxehtë.

Mjalti Manuka mund të ndihmojë në trajtimin e ekzemës

– Është mirë që qumështit të vakët t’i shtoni mjaltë, sepse edhe pse qumështi e frenon zhvillimin e baktereve të dobishme në zorrë, kur i shtohet mjalti, bakteret e dobishme fillojnë të shumohen. Veçanërisht e dobishme për florën e zorrëve është përzierja e mjaltit dhe polenit të freskët e të pa tharë, i cili ruhet në frigorifer që nga momenti i grumbullimit në bletore deri në përzierjen me mjaltë. Mjalti i kristalizuar përdoret në mënyrë që poleni të mos grumbullohet në sipërfaqe. Këshilla është që mjalti të mbahet në frigorifer menjëherë pas përzierjes.