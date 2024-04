“Ai burri do t’ju fusë gozhdën e trarit”- Salianji përplaset me Naçon: Mos u sill si kryetar kooperative! Mund t’iu ngulet edhe juve kur të mos i duheni më

Mbledhja në Komisionin e Ligjeve është shoqëruar me debate mes kryetarit Nasip Naço dhe deputetit të PD-së, Ervin Salianji pasi ky i fundit ka kërkuar që të diskutohej për ngjarjen ku bashkëshorti i ministres së Shtetit për Sipërmarrjen, Delina Ibrahimaj goditi me gozhdë vartësin e saj, Eri Koshaj.









Ervin Salianji ka kërkuar reagim nga ministri i Brendshëm, Taulant Balla në Komision në lidhje me çështjen, por kryetari i Komisioneve të Ligjeve i ka ndërprerë fjalën deputetit të PD-së, duke u shprehur se nuk është në rendin e ditës.

“Mund të vijë dita që edhe të ngulet ndonjë gozhdë edhe ndaj jush. Varet se me ditë është kjo punë, në një moment i duheni në një moment nuk i duheni”, u shpreh deputeti demokrat, teksa i kërkoi Naços që të mos si kryetar kooperative.

Ndërsa Nasip Naço iu përgjigj se: “9 herë ju ka mundur, edhe sërish do ju mundë, qetë-qetë gozhdë trau do t’ju fusë të gjithëve”, referuar ministrit Balla.

Replikat:

Ervin Salianji: Po flasim edhe për një ngjarje tjetër, por do ta ngre sërish. Ligji në këtë vend nuk është i barabartë për të gjithë, Është në përgjegjësinë morale të ministres të dorëhiqet apo jo. është në përgjegjësinë e Kryeministrit që ta shkarkojë ose jo, por padiskutim me përgjegjësi ligjore ngarkohet policia e shtetit që në këtë Republikë goditet me thikë apo gozhdë, por i ngulet gozhda jo vetëm një drejtori të përgjithshëm por edhe ligjit e shtetit, duke bërë të pabarabartë fuqinë e ligjit dhe duke e zhveshur përballë njerëzve me pushtet. Është e paimagjinueshme që për ti kërkuar për ti dhënë dorëheqje, të goditet me gozhdë apo me thikë dhe të mos kemi arrestim, as komunikatë për ngjarjen duke u mbajtur e fshehur për muaj me radhë, Është përgjegjësi e policisë dhe për ti dhënë kurajo qytetarëve që të denoncojnë institucionet e sigurisë në këtë vend, mos bëni sikur nuk po them ndonjë gjë që edhe ju nuk jeni të shqetësuar, por mund të vijë dita që edhe të ngulet ndonjë gozhdë edhe ndaj jush. Varet se me ditë është kjo punë, në një moment i duheni në një moment nuk i duheni. Të vendosim një standard, ministri ka premtuar se do të ketë vetëpastrim në policinë e shtetit.

Nasip Naço: Të lutem do të na lësh të vazhdojmë

Ervin Salianji: Nuk të shqetëson kjo ty? Të shqetësojnë adresat

Nasip Naço: Sipas rendit të ditës

Ervin Salianji: Rendin e ditës e përcakton shqetësimi i publikut. Nuk është rendi i ditës adresa.

Nasip Naço: Po bëtë kooperativë

Ervin Salianji: Po ta kam thënë pra mos u sill si kryetar kooperative. Unë ta kam thënë

Nasip Naço: Po bëtë kooperativën kështu do të rri si brigadier

Ervin Salianji: Mos u sill si kryetar kooperative në komision

Nasip Naço: Të lutem

Ervin Salianji: A keni ju shqetësim për këtë çështje apo jo

Nasip Naço: Zonja Dhima…

Ervin Salianji: Prit se ka diskutim, nëse ministri nuk do që të flasë…

Nasip Naço: Po ministri ta ka dhënë përgjigjen 20 herë. Të flasë zonja Dhima pastaj. Nuk mund të flasë gjithë ditën

Ervin Salianji: Më lër ta mbyll

Nasip Naço: Jo nuk ke për ta mbyllur

Ervin Salianji: As ti nuk ke për ta vazhduar. Ore pse shqetësohesh (i mbyllin mikrofonin)

Nasip Naço: 9 herë ju ka mundur, edhe sërish do ju mundë, qetë-qetë gozhdë trau do t;ju fusë të gjithëve

Ervin Salianji: Ore ti zotëri më jep të mbaroj fjalën

Nasip Naço: Do e mbarosh?

Ervin Salianji: Ju mund të bëni çdo lloj cirku. Të fusim në rendin e ditës diskutimin për gjendje katastrofë të kriminalitetit në vend dhe për dy çështje. Nuk jemi për çështjen e gozhdës, por për vetting. Nëse e kanë shqetësim kolegët e PS ta kthejmë fokusin këtu. Nëse nuk është shqetësim. Është më e rëndë thika dhe gozhda se sa fjala