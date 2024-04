Bashkëshorti i ministres goditi me gozhdë në fundshpinë drejtorin e Trajtimit të Kredive, Ervin Salianji: Delina Ibrahimaj duhet të dorëhiqet!

Deputeti i PD-së, Ervin Salianji ka kërkuar që ministrja e Shtetit për Sipërmarrjen, Delina Ibrahimaj duhet të japë dorëheqjen nga posti pas zbulimit të ngjarjes ku bashkëshorti i saj, Andri Ibrahimaj kishte goditur me gozhdë në fundshpinë dhe brinjë drejtorin e Trajtimit të Kredive, Eri Koshaj.









Ervin Salianji: Po flasim edhe për një ngjarje tjetër, por do ta ngre sërish. Ligji në këtë vend nuk është i barabartë për të gjithë, Është në përgjegjësinë morale të ministres të dorëhiqet apo jo. është në përgjegjësinë e Kryeministrit që ta shkarkojë ose jo, por padiskutim me përgjegjësi ligjore ngarkohet policia e shtetit që në këtë Republikë goditet me thikë apo gozhdë, por i ngulet gozhda jo vetëm një drejtori të përgjithshëm por edhe ligjit e shtetit, duke bërë të pabarabartë fuqinë e ligjit dhe duke e zhveshur përballë njerëzve me pushtet. Është e paimagjinueshme që për ti kërkuar për ti dhënë dorëheqje, të goditet me gozhdë apo me thikë dhe të mos kemi arrestim, as komunikatë për ngjarjen duke u mbajtur e fshehur për muaj me radhë, Është përgjegjësi e policisë dhe për ti dhënë kurajo qytetarëve që të denoncojnë institucionet e sigurisë në këtë vend, mos bëni sikur nuk po them ndonjë gjë që edhe ju nuk jeni të shqetësuar, por mund të vijë dita që edhe të ngulet ndonjë gozhdë edhe ndaj jush. Varet se me ditë është kjo punë, në një moment i duheni në një moment nuk i duheni. Të vendosim një standard, ministri ka premtuar se do të ketë vetëpastrim në policinë e shtetit.