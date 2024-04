“O Bac ty të duhet një burrë, jo një fëmijë “/ Julian Deda debaton ashpër me Romeon, Heidi: Mbaje vendin tënd! Aktori: Je burrë pa eksperiencë…

Aktori Jul Deda ka debatuar ashpër me Heidi Baçin dhe Romeo Veshaj në shtëpinë e “BBV”.









Konkurrenti i tha Heidit se partneri i saj është fëmijë dhe asaj i duhet një burrë i vërtetë, sepse sipas Julit fëmijët si puna e moderatorit ajo i sjell si të dojë.

“Jul mbaje vendin tënd”- u shpreh banorja, ndërsa Romeo i tha aktorit se është shumë i ulët dhe një burrë pa eksperiencë.

“Çfarë do me thënë burrë pa eksperiencë? Unë dy fëmijë i kam bërë”- iu drejtua Julii acaruar, ndërsa Romeo u shpreh se do ia shpjegojë kur të dalin jashtë.

Pjesë nga debati:

Juli: O Bac të kam thënë që të duhet një burrë ty, jo një kalama. Kalamanin do ta bësh me burrin

Romeo: O zemra kur të dalim jashtë do të jap shpjegim, mos ke frikë

Juli: Kalajmat si puna e tij ti i sjell në maje të gishtit ti

Heidi: Jul mbaje vendin tënd

Juli: Të duhet një burrë jo në një budall si ai. Po e mbaj vendin, por po ta them

Romeo: O burrë i keq, o burrë i ulët. Kurse ty të duket eksperiencë shpirti. Je burrë pa eksperiencë

Juli: Çfarë do me thënë burrë pa eksperiencë? Unë dy fëmijë i kam bërë.

Romeo: Shumë mirë, pse i përmend?

Juli: Ti s’ke eksperiencë more njeri. Ti je një kalama dhe kësaj i duhet një burrë i vërtetë

Heidi: Jo, mbaj vendin

Romeo: Kur të dalim jashtë… Këtu je gabim