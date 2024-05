“Sot kemi entuziazëm”, Ançeloti para duelit me Bajernin: Luajtën më mirë se ne

Karlo Ançeloti ka pranuar se skuadra e tij duhet të bëjë më mirë se Bajern Mynih në ndeshjen e kthimit të gjysmëfinaleve të Ligës së Kampioneve. Trajneri theksoi në konferencë për shtyp se Real Madrid duhej të shfaqte një fytyrë tjetër në sfidën e dytë, për të përjetuar një tjetër natë magjike.









Si duhet të dalë skuadra në fushë?

E gatshme për të dhënë më të mirën, siç e meritojnë gjysmëfinalet. Jemi shumë entuziastë, sepse kemi mundësinë e madhe për të arritur një finale, por duke marrë parasysh vështirësitë që mund të hasim. Jemi shumë të motivuar dhe do të përpiqemi të bëjmë më mirë se ata nesër.

Do të jetë ndeshja e 13-të me Bajernin. A e konsiderojmë tashmë derbin e Europës?

Si klube jemi të ngjashëm, e komentuam që nga Mynihu, ata kanë një traditë të madhe, histori dhe shumë suksese në Champions League. Ne e respektojmë njëri-tjetrin dhe është e drejtë që të jetë kështu. Në një gjysmëfinale duhet të respektosh kundërshtarin dhe gjithashtu sepse ata bënë më mirë se ne në ndeshjen e parë.

Ajo që keni më shumë frikë është euforia e tepërt?

Ne jemi optimistë dhe kemi shpresa të mëdha, sepse mund të jetë një tjetër natë magjike, si për ne ashtu edhe për fansat. Por nuk ka optimizëm, ajo që ka është ndërgjegjësimi për vështirësitë që mund të hasim.

Thatë që do të luante Lunin…

Dakord, nëse nuk e ndryshoj mendjen sonte! (Qesh) Asgjë, Lunin do të luajë.

A e ndryshoi idenë tuaj ajo pritje e Kurtua ndaj Kadiz?

Jo. Plani me një lojtar që kthehet nga një dëmtim kaq i gjatë nuk ndryshon me një pritje. Tibo është shumë i mirë, por ai duhet të kalojë etapat e tij. Plani nuk do të ndryshonte në varësi të lojës që do të bënte. Ai tregoi siguri dhe besim… ai është në rrugën për të arritur nivelin e tij më të mirë.

Ju keni fituar tashmë katër Champions League. Cili është karburanti juaj?

Sot është një ditë që ia vlen të jetohet, një ditë para një finale. Është një motivim i madh… edhe pse e nesërmja mund të jetë më e komplikuar (qesh), sepse vjen shqetësimi, pak frikë… por sot është një ditë spektakolare. Ideja për të arritur një finale tjetër motivon shumë.

Nga Lisbona kanë mbetur vetëm Naço, Modriç dhe Karvajal… dhe skuadra është ende në këto nivele. Cili është sekreti i Real Madridit?

Skuadra e vitit 2014 vazhdon, jo të gjithë, sepse koha kalon, por kjo skuadër ka bërë shuëm mirë tranzicionin. Linja e përgjithshme ka qenë gjithmonë përmirësimi me këta lojtarë, Modriç, Karvahal, Lukas Vazkez… të cilët po menaxhojnë një tranzicion që filloi pas largimit të Kristianos. Të rinjtë mësojnë shumë mirë prej tyre se si duhet të sillet një futbollist te Real Madrid.

Çfarë lloj loje i përshtatet ekipit tuaj?

Me intensitet, ritëm në nivelin sulmues… dhe në mbrojtës. Diçka më e mirë se ajo që bëmë në Mynih. Ne duam ta kontrollojmë lojën, por do të jetë një ndeshje intensive.

A keni tani më shumë besim për t’u kualifikuar se sa kur ishit te Bajerni?

Kam besim sepse është Real Madridi, ne kemi këtë skuadër dhe këtë sezon kemi bërë shumë mirë. Përveç kësaj, ne kemi një hobi që na ndihmon. Mendojmë se jemi në anën e mirë, por edhe Tuhel njëlloj. Siç thashë: e shijojmë sot dhe ne do të shqetësohemi nesër.

Sot thuhet se askush nuk e kupton pse Ançeloti qëndroi kaq pak te Bajerni. Çfarë shpjegimi gjeni?

Është një histori tjetër. Ne trajnerët, duhet të bëjmë një punë, kemi një ide… dhe mbështetja e klubit është thelbësore. Prandaj kur mungon, është më mirë të ndaheni. Siç ndodhi atje. Por asgjë tjetër. Unë kam një marrëdhënie fantastike me Hënes, Rumenige… të gjithë. Këto gjëra ndodhin në punë. Kur nuk ke mbështetjen e klubit, është më mirë të ndahesh.

A ju duk mungesë respekti ajo që i bëri Bellingam Kejnit në ndeshjen e parë?

Xhud është një djalë fantastik dhe ka një marrëdhënie fantastike me Herrin. Nuk ka asnjë problem.

Si një marinar ekspert, çfarë do të ndodhë nesër?

(Qesh) Nuk e di, nuk e di. Çdo gjë mund të ndodhë. Por ne kemi shpresën që do të përjetojmë një tjetër natë spektakolare.

Çfarë i thatë skuadrës pas së shtunës?

Ne ishim të lumtur për atë që arritëm, por ishte një gëzim i përmbajtur, sepse duhej të përgatiteshim për këtë ndeshje. Liga tani është në pritje, do të mendojmë se si ta festojmë, por nuk ishte koha.

A mund të kontrollohen në Ligën e Kampioneve veprime si pasimi nga Kros te Vinicius?

Jemi dy skuadra që luajmë shumë mirë në tranzicion, sepse kemi përpara lojtarë cilësorë dhe të shpejtë. Në fakt besoj se ne jemi dy më të rrezikshmit në Europë në këtë kuptim. Për të shmangur tranzicionet të duhet një ekuilibër i mirë, por nuk është e lehtë.

A është Bajerni skuadra më e ngjashme me Madridin?

Po. Ata kanë lojtarë me përvojë: Nojer, Kimish, Myler, të cilët e njohin shumë mirë karakterin e kësaj skuadre. Nëse ka kohë shtesë, do ta luajmë.

Kur të mos jenë më Modriç dhe Kros, çfarë hapi përpara duhet të bëjnë të rinjtë?

Do ta shohim. Do të jetë një çështje e së ardhmes. Tani, ne nuk propozojmë skenarë të tillë si do të jetë kur ata nuk do të jenë më. Tani për tani janë.

Çfarë shpjegimi do të jepnit për Ançelotin dhe filozofinë e tij?

Që duhet të përshtatesh me karakteristikat e lojtarëve.

PANORAMASPORT.AL