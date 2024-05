“Ai kishte lidhje tjetër, e ka parë në makinë me të dashurën”- U hodh në Bunë me 3 fëmijët e mitur, i vëllai i Alma Arrazit: Qëndroi disa kohë tek ne dhe u kthye sërish tek burri! Ja telefonata fundit

Vëllai i Alma Arrazi, 39-vjeçares që u vetëmbyt në Bunë së bashku me tre fëmijët e mitur, ka treguar si e zbuloi e motra tradhtinë.









Në emisionin “Me zemër të hapur” të moderatores Evis Ahmeti, Shkëlzen Bushati deklaroi se e motra ka parë video të Ergys Arrazit me të dashurën e tij në telefon, si edhe i ka parë së bashku në makinë.

Ai u shpreh se për disa kohë Alma Arrazi u largua nga banesa, por u rikthye sërish tek bashkëshorti 31-vjeçar.

I vëllai tregoi se telefonatën e fundit me 39-vjeçaren e ka pasur një ditë para tragjedisë, por Alma nuk i kishte shprehur asnjë shqetësim.

Shkëlzen Bushati: Ka qenë data 1 që kam folur me të. Jo, e pyeta si je? Po nuk mu shpreh. E dinim që ai kishte lidhje, pati debatuar me të dhe erdhi tek ndejti ca kohë dhe me pas ai e mori në telefon dhe e kthyer. Lidhjen nuk e ndaloi, me këtë vajzën. Më ka thënë që kam dyshuar për një vajzë dhe më pas i pa përballë. I ka parë në makinë duke qëndruar bashkë, ka parë edhe videot.

Unë kam qenë larg dhe nuk i di gjërat mirë. Kanë të rreth 10-12 vite të martuar. E ka marrë me dashuri dhe kanë jetuar së bashku.