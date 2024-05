Akuzohet për abuzim e p*rnografi, dhe e prezatonte të mituren si gruan e tij të katërt, lihet në burg mjeku Dervish Hima

Mjeku Dervish Hima, i cili prezatonte të mituren 16 vjeç si gruan e tij të katërt, lihet në masen ‘arrest në burg’, pasi akuzohet për shfrytëzim seksual dhe pornografi.









Gazetarja Klodiana Lala, për News 24, raporton se në dhomë këshillimi Gjykata e Larte ka rrezuar rekursin e tij për masën e sigurisë që u la ne fuqi nga Apeli i juridiksionit te përgjithshëm me 7 shkurt të këtij viti.

DESHMIA

Dervish Hasi më heret ka deklaruar se kurrë nuk ka bërë ndonjë trafikim me gruan e tij. “Kurrë në jetën time nuk kam bërë ndonjëherë trafikim, apo pornografi me gruan time (16-vjeçaren). Nëse i kam bërë atëherë jam dakord të qëndroj në burg”, ka deklaruar ai.

Dervish Hasi me profesion mjek kirurg kishte përdorur si bashkëshorten e tij të katërt vajzën 16 vjeçare. Hasi njihet si besimtar mysliman dhe kishte edhe 3 gra të tjera.

Sipas hetimeve e mitura shkonte në shtëpinë e Hasit në intervale të shkurtra kohore, 3 deri në 4 ditë, ndërsa dyshohet se Hasi ka kryer marrëdhënie seksuale me të, e cila do të konfirmohet përmes akt-ekspertizës me vajzën. Mesohet se ai është njohur që kur ajo ishte 14 vjeçe.

Hasi është një person i njohur për policinë, pasi ka qenë edhe i hetuar nga SPAK. Prokuroria e Posaçme kishte dyshime se mjeku ishte i përfshirë në grupin që furnizonte me tritol dhe armë snajper kriminelë brenda dhe jashtë vendit.