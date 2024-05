“Çfarë ndodh në “Bernabeu”? Gjyqtarët kanë efekt”- Tuhel nuk kursehet pas eliminimit: Anësori duhet të ketë b*le që të çojë dorën lart

Tomas Tuhel ka qenë shumë i pakënaqur me vendimet e gjyqtarëve në ndeshjen mes Realit dhe Bajernit, e sidomos të anësorit i cili thuajse anuloi golin e Dejvis e më pas, bëri një gjë të tillë duke ndaluar aksionin e De Ligt që mund të barazonte ndeshjen. Ai la të kuptohej se mendonte që gjyqtarët kishin mbajtur për Realin në këtë sfidë, në fjalët që tha në intervistat pas duelit.

INTERVISTA NË TV

Si ndjehemi?

I trishtuar

Çfarë analize bëni?

Epo, ne ishim mirë, i mundëm… dhe një gabim individual nga ai që ishte më i miri në lojë, e futi Madridin në lojë. Mëkat.

Çfarë shpjegimi gjeni për atë që ndodh në “Bernabeu” në minutat e fundit?

Që gjyqtarët kanë efektin e tyre.

KONFERENCA PËR MEDIAT

Çfarë mendoni për aksionin e fundit?

Mendoj se është e qartë dhe bie ndesh me çdo normë të futbollit modern. Gabimi i parë është i gjyqtarit të linjës. Ai gjithashtu e bëri atë më parë me Dejvis. Ai ngriti flamurin. Kam një ndjesi të çuditshme. Të kesh bo*e, guximin për të ngritur flamurin në këtë situatë është një gabim i madh. Arbitri ka mundësinë që të mos i fryjë bilbilit dhe merr vendimin për të vërshëllyer. Ajo shkon kundër çdo rregulli. Më vjen keq. Ne e pranojmë, kështu janë gjërat. Por kjo nuk do të kishte ndodhur po të ishte e anasjella.

Si e keni parë lojën dhe, konkretisht, Nojer?

Na është dashur të reagojmë ndaj dëmtimeve. Asnjë ndryshim nuk ka qenë reaktiv. Gjithmonë është dashur të reagojmë ndaj dëmtimeve dhe nuk mund ta ndryshojmë lojën. Kjo është shumë. Në momentin e barazimit, Pavloviç kishte konvulsione dhe ne ishim në inferioritet. Aty shënojnë golin. Nojer mund ta kishte ndaluar, por bëri një gabim. E bëri pas ndeshjes së tij të klasit botëror. Nëse dikush nuk e ka merituar këtë, është Manueli. Ne e dimë se si është përgatitur. Ne mendojmë se duhet të jetë për një arsye. Nuk e di nëse do ta dimë në 50 vitet e ardhshme pse ndodhi.

A mund ta pranoni ndjesën e arbitrit?

Ne pranojmë, por tani nuk është koha për të kërkuar falje. Nuk është koha për të kryer dy shkelje kaq të mëdha. Të gjithë mund të gabojnë, por edhe gjyqtarët duhet të jenë në nivel. Nëse nuk është në gjendje të ofrojë nivelin më të mirë, ata janë pak të dobishme. Kjo nuk ia vlen.

A është humbja juaj më e hidhur?

Unë jam vërtet i zemëruar. Ne gjithmonë duam të bëjmë lojën perfekte. Në Madrid, duke marrë parasysh rrethanat… de duhej të ishim në lartësi. Kishim shumë opsione kundërsulmi. Ne kishim mundësi. Kjo na dha pak oksigjen, por duhet të dish të luash mirë. Ne pothuajse arritëm në vijën e finishit, por dhamë gjithçka. Humbja më e hidhur? Nuk më ka pëlqyer kurrë humbja. Kam pasur humbje të tjera në finale dhe kemi dhënë gjithçka. Nuk e kuptojmë pse nuk mjaftoi.

A mos vendosët një formacion shumë sulmues?

Dejvis duhej të luante përpara, sepse ne nuk kishim mundësi të tjera. Kejn kishte probleme me shpinën, Gnabri kishte dhimbje… Është shumë, sepse dëshiron të kesh mundësinë të kesh një ekip të plotë. E dinim që duhej të mbroheshim lart, me Karvahal dhe e vërteta është se ata luajtën shumë mirë. Nuk e di, nëse doni të bëj ndryshime thjesht sa për të ndryshuar diçka… Duhet të reagonim ndaj dëmtimeve. Por hej, ishim shumë afër.

PANORAMASPORT.AL