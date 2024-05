“S’qenka ashtu siç u betove”- Ministri Manja pranoi se janë liruar të dënuar nga GJKKO, Alibeaj: Nëse SPAK do të ishte në 2017-ën, do të ishe tek 313-ta

Deputeti i PD-së, Enkelejd Alibeaj ka replikuar me ministrin e Drejtësisë pasi Ulsi Manja pranoi se nga Amnistia Penale kanë përfituar të dënuar nga Gjykata e Posaçme.ulsi manja enkeled alibeaj









Alibeaj gjatë interpelancës me ministrin Manja u shpreh se “nuk qenka ashtu siç u betove para një muaji, paske liruar 8,18, 20 të dënuar nga GJKKO”, duke theksuar se kjo është çfarë i shitet publikut shqiptar.

Deputeti demokrat theksoi se Ulsi Manja “nuk mbajti asgjë për vete”, por iu drejtua ligjvënësve në Parlament duke i thënë që “e votuat ju, ta gëzoni”.

“The dhe një gjë po të ishte miratuar në 2017-ën SPAK, ti nuk do e votoje. Nuk do e votoje për një gjë të thjeshtë, do të ishte tek 313. E mban dosjen 184 të Dibrës, atje do të ishte”, u shpreh ai.

Enkeled Alibeaj: Shoh një ndryshim të madh nga një muaj më parë, the këtu janë liruar 8,18, 20 të dënuar nga GJKKO. Pra nuk qenka ashtu siç u betove para një muaji, paske liruar pra, 8,18, 20, 46. Kjo pra ishte ajo çfarë i shitët këtu publikut shqiptar. Nuk mbajti asgjë për vetë, e votuat ju, ta gëzoni.

110, 116 deputetë sa të jeni këtë e keni peshqesh ky ishte produkt i bashkimit tuaj një muaj më parë. The dhe një gjë po të ishte miratuar në 2017-ën SPAK, ti nuk do e votoje. Nuk do e votoje për një gjë të thjeshtë, do të ishte tek 313. E mban dosjen 184 të Dibrës, atje do të ishte.

Është kjo arsyeja pse vjen këtu dhe bën këtë gjë. Të thërret subkoshienca.