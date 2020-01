Reforma Zgjedhore/ Zbardhen emrat e katër ekspertëve të opozitës

Pas një ore takimi në selinë e PD-së, opozita ka caktuar ekipin e saj të ekspertëve të cilët do të jenë pjesë e tryezës për Reformën Zgjedhore.

Katër ekpertët të cilët do të hartojnë draftin përfundimtar të Reformës Zgjedhore në koherencë me dokumentin që është firmosur nga të gjitha palët politike në mbledhjen e parë të Tryezës së Përbashkët për ‘Zgjedhoren’, janë Ivi Kaso-PD, Muharrem Caka –LSI, Shkelqim Sulo-PDIU dhe Arjan Madhi-PR.

Siç e parashikonte dhe një nga konkluzionet e tryezës së Reformës Zgjedhore, për krijimin e Këshillit Politik, këta ekspertë bashkë me dy të mandatuarit e opozitës Oerd Bylykbashin dhe Petrit Vasilin do të bashkëpunojnë me Damian Gjiknurin, Rudina Hajdarin dhe ekspertët e tyre gjatë mbledhjeve të Këshillit Politik. Këta të fundit madje i kanë kërkuar zyrtarisht OSBE-së një ekspert për të punuar me ekspertët vendas të opozitës, mazhorancës dhe opozitës parlamentare.