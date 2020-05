E mbuluar vetëm me peshqir dhe me… Hygerta Sako shfaqet joshëse

Moderatorja e sportit, Hygerta Sako, vijon të mbetet padyshim e bukur, ndonëse vitet e kalojnë. Ajo herë pas here ndan foto nga përditshmëria e saj në rrjetet sociale, ku nuk mungojnë dhe komentet e shumta.

E mbuluar vetëm me peshqir dhe me një filxhan në dorë, padyshim Hygerta me foton e fundit ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve, duke u shfaqur mjaft joshëse.

“Jeta fillon pas një filxhani kafe”, shkruan Hygerta në foton e saj. Nuk kanë munguar komentet pozitive për moderatoren, e cila tashmë po mundohet t’i kthehet normalitetit pas periudhës së izolimit nga Koronavirusi.