Qeveria e re e Kosovës gati – konfliktet vazhdojnë

Seanca për krijimin e qeverisë së re të Kosovës me mandatarin e ri të Lidhjes Demokratike, Avdullah Hoti, mbahet të mërkurën në mesditë, (03.06). Kërkesa për mbajtjen e kësaj seance të jashtëzakonshme u dorëzua në kuvend nga LDK me nënshkrimin e 61 deputetëve që pritet ta krijojnë shumicën e re parlamentare pas rrëzimin me mocion mosbesimi të qeverisë së Albin Kurtit. Kërkesa për mbajtjen e seancës për krijimin e qeverisë së re u dorëzua pasi Gjykata Kushtetuese e Kosovës, e publikoi vendimin prej 162 faqesh, me të cilin i jep të drejtë dekretit të presidentit Hashim Thaçi për mandatarin e ri, Avdullah Hoti. Kreu i Grupit Parlamentar të LDK, Arben Gashi, tha se kjo parti dhe partnerët e saj të koalicionit i kanë votat e mjaftueshme për miratimin e qeverisë së re.

Vetëvendosje këmbëngul për zgjedhje të reja

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese që i jep të drejtë presidentit për mandatarin e ri për krijimin e qeverisë vazhdon të kundërshtohet dhe cilësohet i papranueshëm nga lëvizja Vetëvendosje e cila në zgjedhjet e fundit doli e para. Tash pas rrëzimit në parlament të qeverisë Kurti, kjo parti kërkon zgjedhje të reja. Lëvizja Vetëvendosje i kërkoi të hënën Gjykatës Kushtetuese “që në afat sa më të shpejtë dhe në format autentik”, t’i ofrojë të gjitha dokumentet, duke përfshirë edhe procesverbalet dhe transkriptet që pasqyrojnë procesin e shqyrtimit dhe të marrjes së vendimit nga ana e saj për dekretin e presidentit.

“Dekreti antikushtetues i Presidentit nuk mund të justifikohet përmes Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ashtu sikurse aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese është vënë mbi Kushtetutën për ta arsyetuar Presidentin. Andaj si palë në këtë rast, kërkojmë të njihemi me dokumentet që dëshmojnë se mbi çfarë baze është argumentuar ajo që nuk mund të argumentohej”, thuhet në kërkesën e kësaj lëvizjeje.

“Kosova nuk e ka luksin të ketë vakum në qeverisje”

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese kërkoi që sa më shpejt të formohet qeveria e re sepse sipas tij, “Kosova nuk e ka luksin të ketë vakum në qeverisje”. “Ftoj partitë dhe të nominuarin për kryeministër që të marrin përgjegjësitë. Kosova ka humbur shumë kohë duke ndërruar qeveri dhe kryeministra. Kosova është vonuar si në rrafshin e brendshëm edhe në atë të jashtëm. Tani është koha për rimëkëmbje ekonomike. Të vazhdojmë reformat në të gjithë sektorët e jetës”, tha presidenti Thaçi.

Ndërkohë, qeveria e Kosovës në detyrë me kryeministër Albin Kurtin të dielën mbrëma forcoi masat e reciprocitetit ekonomik ndaj Serbisë. Ky vendim menjëherë u kundërshtua nga Bashkimi Evropian dhe i ngarkuari special në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, i cili tha se “këto veprime të njëanshme dëmtojnë rifillimin e bisedimeve dhe duhet të hiqen menjëherë”. Edhe presidenti Hashim Thaçi, e kundërshtoi këtë vendim dhe tha se “është mëse urgjente që të gjitha masat që kanë cënuar raportin tonë kohëve të fundit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të largohen menjëherë, që në fillimet e qeverisë së re”.

I mandatuari për krijimin e qeverisë re Avdullah Hoti, tha se “qeveria e re do të koordinohet me partnerët strategjikë të Kosovës duke hequr çdo pengesë për dialog”. “Vetëm përmes këtij koordinimi ne e avancojmë pozitën e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe ia heqim Serbisë alibinë për ta zvarritur marrëveshjen për njohjen reciproke”, shkroi Avdullah Hoti, që pritet të jetë kryeministër i ri i qeverisë së Kosovës. Kryeministri në detyrë, Kurti që fuqizoi reciprocitetin me Serbinë, shkroi se “t’i mohosh Kosovës parimin e reciprocitetit do të thotë t’i mohosh asaj ushtrimin e të drejtave të saj sovrane”. Sipas Kurtit Kosova dëshiron marrëdhënie të drejta me fqinjët, ndërsa, bisedimet zhvillohen ndërmjet të barabartëve dhe sipas Kurtit Serbia duhet ta shohë Kosovën si të barabartë në çdo tryezë. DW