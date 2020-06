U infektua me COVID-19/ Flet princi Charles: Kam qënë me fat dhe e kalova lehtë

Princi Charles i cili u infektua me COVID-19 ne muajin mars ka treguar se ka qënë me fat që e kaloi lehtë luftën me virusin, ndërsa shton se ai e di çfarë kanë hequr personat e sëmurë.

‘Kam qenë me fat dhe e kalova lehtë, por e kam pasur dhe e di çfarë kanë kaluar personat e sëmurë’, tha Charles.

‘Në mënyrë të veçantë për të gjithë ata që nuk kanë mundur të jenë pranë të afërmve të tyre në momentin e vdekjes. Kjo për mua është gjëja më e tmerrshme’, ka shtuar Charles, që shprehet ‘ i vendosur për të gjetur një zgjidhje për të evituar që të tjerë persona të goditen nga kjo sëmundje’.

Kujtojmë se, Princi Charles kaloi 7 ditë i mbyllur në Skoci pasi rezultoi pozitiv me koronavirusin.