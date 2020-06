“S’ka më teste apo vetëizolim”, Maqedonia e Veriut hap kufijtë më 26 qershor

Qeveria e Maqedonisë së Veriut vendosi rihapjen e kufijve më 26 qershor. Për hyrjen në këtë shtet mësohet se nuk do të ketë asnjë kusht, as test për koronavirusin dhe as vetoizolim 14-ditor, siç ishte deri më tani.

Qeveria lehtësoi po ashtu edhe masa të tjera. Lejoi transportin e organizuar në rajonin e Pollogut, si dhe ka miratuar protokolle për hapjen dhe funksionimin e kazinove, e lojërave të fatit me aprate.

Gjithashtu është rikthyer gjendja e rregullt e transportit të organizuar të udhëtarëve nga dhe në zonën e komunës së Tetovës dhe nga komunat Tearcë, Bogovinjë, Zhelinë, Vrapçishtë, Gostivar, Jegunovcë, Bërvenicë, Mavrovë-Rostushë dhe qyteti i Shkupit.

Deri më tani numri totali i viktimave në vend ka arritur në 251, ndërsa numri i përgjithshëm i të infektuarve është 5311.