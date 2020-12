Koha ideale për të pirë ujë gjatë ditës

Pirja e mjaftueshme e ujit hollon gjakun, nuk lejon formimin e depozitave në muret e enëve. Nëse pini ujë si duhet dhe në sasi të mjaftueshme, është e mundur të parandaloni osteoporozën, depresionin, shqetësimin e gjumit, të normalizoni funksionimin e sistemeve hematopoietike, të eliminoni dhe parandaloni kapsllëkun, të përballoni peshën e tepërt dhe të mbani vëmendjen dhe kujtesën.

Sot do ju tregojmë kur janë momentet ideale për të pirë ujin gjatë gjithë ditës.

Sapo të zgjoheni

Gota juaj e parë me ujë duhet të pihet sapo të zgjoheni nga gjumi, madje edhe para se të lani dhëmbët. Kështu, ju do të mbushni lagështinë e humbur gjatë natës, do të zgjoni trupin tuaj dhe do ta ndihmoni atë që të përfshihet më shpejt në punë.

Midis vakteve

Shpesh, etja maskohet si një ndjenjë urie. Pirja e ujit do t’ju ​​parandalojë të hani meze të lehtë. Thjesht pini një gotë ujë çdo tre orë.

Para/gjatë drekës

Uji do të ndihmojë sistemin tuaj të tretjes të funksionojë më mirë.

Pas drake

Pini një gotë ujë, do t’ju japë energji dhe nuk do të dëshironi të flini.

Gjatë darkës

Shumë njerëz preferojnë të pijnë pije me gaz ose ndonjë pije tjetër të ëmbël gjatë darkës. Sidoqoftë, uji është opsioni më i mirë.

