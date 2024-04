Të pasura me lëndë të shumta ushqyese, ja përfitimet që merrni nga konsumi i farave Chia

Shkencëtarët e Universitetit Shtetëror të Oregonit kanë renditur gjenomin e farave chia, duke ofruar një plan për kërkimet e ardhshme që shfrytëzojnë përfitimet ushqyese të bimës për shëndetin e njeriut.









Farat Chia kanë marrë shumë vëmendje vitet e fundit për shkak të fuqisë së tyre ushqyese. Janë të pasura me fibra, yndyrna të mira dhe proteina. Megjithatë, kultivimi i tyre nuk ka marrë aq vëmendje nga shkencëtarët sa orizi, gruri dhe misri.

Studiuesit kanë identifikuar gjenet e farës që lidhen me përmirësimin e të ushqyerit dhe vetitë që mund të përdoren për të trajtuar çdo gjë, nga kanceri tek presioni i lartë i gjakut. Hulumtimet e mëparshme kanë treguar se acidet yndyrore të pangopura që gjenden në chia përmirësojnë shëndetin kardiovaskular dhe kolesterolin dhe kanë veti antikancerogjene, se përmbajtja e tyre e lartë e fibrave ndihmon në stabilizimin e niveleve të glukozës në gjak te pacientët me diabet të tipit 2 dhe ndihmon njerëzit me sëmundje të lidhura me sistemin gastrointestinal. Së fundi, se proteina që ato përmbajnë ka veti antioksiduese, anti-inflamatore dhe antimikrobike.

Vitet e fundit, kërkesa globale për kultura të pasura medicinale si chia, meli dhe patatja e ëmbël është rritur. Përtej vlerës së tyre ushqyese, ato janë të rëndësishme pasi mund të rriten në zona të papërshtatshme për shumë kultura drithërash tradicionale dhe ky është një avantazh i madh për reduktimin e ndryshimeve klimatike.