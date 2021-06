Greqia drejt masave të tjera lehtësuese, heqet mbajtja e maskave javët e ardhshme

Greqia po liron të gjitha masat teksa ndodhet në sezon turistik. Në javëte ardhshme pritet që qytetarët grekë mos detyrohen të vendosin maska në ambiente.





Tashmë 70% e moshës mbi 60 vjeç është vaksinuar kurse një dozë të vetme të vaksinës ndaj COVID-19 e ka marrë 45% e popullsisë.

Po ashtu për qytetarët e vaksinuar do të ketë privilegje. Ndërkohë nga 1 korriku, Ministria e Turizmit ka marrë vendim që të hapë kufijtë për të gjithë qytetarët. Me Shqipërinë kufiri do të hapet më 28 qershor me disa masa.