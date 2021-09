Glykeria mbërrin në Tiranë për koncertin te Amfiteatri, Veliaj: Kur komunikojmë me gjuhën e këngës, fqinjësia është e garantuar

Glykeria, këngëtarja ikonë e muzikës greke ka mbërritur në Tiranë për koncertin që do të ndezë mbrëmjen e sotme Amfiteatrin pranë Liqenit të Tiranës. E shoqëruar nga një bandë prej 14 muzikantësh drejtuar nga kompozitori dhe muzikanti shqiptar Dasho Kurti, i cili është dhe koncert maestër i Janis Parios e Jorgo Dallaras, artistja me famë ndërkombëtare është pritur nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili i ka dhuruar Glykerias simbolin e Kullën së Sahatit si një memuar nga kryeqyteti shqiptar.





“Jam shumë i lumtur që Glykeria dhe gjithë banda e saj është sot me ne në Tiranë. Unë them që muzika i bashkon popujt dhe ashtu siç kemi këngë greke dhe këngë shqiptare që do na kënaqin sot tek Amfiteatri, gjatë javës do jetë Ermal Meta me një bandë italo-shqiptare. Ndaj, besoj që, kur fqinjët komunikojnë me një gjuhë që e kuptojnë të gjithë, siç është gjuha e muzikës, gjuha e të bukurës, e dashurisë dhe e këngës, garantojmë një fqinjësi të mirë. Është shumë e rëndësishme që kryeministrat janë miq, që kryetarët e Bashkive janë miq, por, kur njerëzit janë ata që shkëmbejnë numra përditë, atëherë edhe fqinjësia jonë është e garantuar,” u shpreh Veliaj.

Këngëtarja ndër më të suksesshmet në historinë e këngës popullore greke ka shprehur mirënjohjen e saj për mikpritjen që i ka bërë Tirana, qytetin që siç u shpreh ajo e ka mrekulluar.

“Qyteti është i mrekullueshëm! Ju falënderoj që më dhatë mundësinë ta vizitoja! Ndodhemi që dje këtu dhe mikpritja që na është bërë është shumë e ngrohtë. Darkuam në një restorant ku njerëzit erdhën dhe na përshëndetën. Patëm rastin të vizitojmë qytetin i cili ka ndryshuar shumë dhe është i mrekullueshëm. E falënderojmë shumë kryebashkiakun që na priti në zyrë për të gjithë mikpritjen, sepse gjetëm një njeri të ri në moshë, shumë dinamik dhe i prirur për t’u marrë me të gjitha çështjet aktuale të qytetit,” tha mes të tjerash këngëtarja greke.

Koncerti i Glykerias premton sonte një program plot surpriza, ku si asnjëherë më parë në një koncert me muzikë greke do të këndohet edhe shqip por do të luhen edhe melodi të miksuara shqiptare dhe greke.