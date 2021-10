Shfaqet premiera e filmit “007: No time do die” në Tiranë/ Nga diplomatët tek krerët e drejtësisë dhe artistë, shihni si u veshën. Veliaj dhe ambasadori britanik presin të ftuarit si James Bond

Ambasadorë, artistë, gazetarë, por jo vetëm. Drejtuesit e institucioneve më të rëndësishme të drejtësisë dhe ministra gjithashtu kanë marrë pjesë në premierën e filmit “007: S’ka kohë për të vdekur” që u mbajt mbrëmë në metropolin shqiptar që kishte si kusht certifikatën e vaksinimit kundër COVID-19. Filmi i fundit i Daniel Craig në rolin e James Bond, pati mbrëmë premierën e tij edhe në kryeqytetin shqiptar.





Në eventin e organizuar me detaje nga atmosfera e filmit më të famshëm britanik, Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj dhe ambasadori i ri i Britanisë se Madhe në Shqipëri, Alastair King-Smith, ishin mikpritësit e të ftuarve VIP, të cilët u bënë pjesë të shfaqjes premierë, teksa ishin futur në kostumin e agjentit më të famshëm të të gjitha kohërave.

Ambasadorja e SHBA-ve Yuri Kim e pranishme gjithashtu me një fustan të zi dhe një shall të hedhur sipër. Kreu i SPAK Arben Kraja, kryeprokurori Olsi Çela, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko, Drejtori i ri i Policisë së Shtetit Gledis Nano, ministri i Brendshëm Bledi Çuçi me bashkëshorten. Artistë, këngëtarë e personazhe të shumtë VIP shqiptarë u bënë pjesë e eventit.

Veliaj tha se me premierën e këtij filmi nis edhe një “sprint” marrëdhëniesh mes Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe.

“Kemi kaluar një situatë shumë të vështirë me 2 tërmetet, me pandeminë, por tani është koha që të rihapemi, është koha të festojmë, të njohim miqtë, të fillojmë nga e para dhe është koha të ringrihemi. Me këtë aktivitet të parë, jo vetëm bëjmë prezantimin e ambasadorit të ri britanik në Tiranë, por fillojmë edhe një stinë aktivitetesh, që vetëm fillimin e ka te filmi i sotëm”, nënvizoi Veliaj.

Ai shtoi se vitin tjetër ku Tirana është “Kryeqyteti Europian i Rinisë”, do zhvillohen rreth 1 mijë aktivitete, shumë prej te cilave do te jenë në bashkëpunim me Britaninë e Madhe.

Ambasadori britanik në Tiranë, Alastair King-Smith tha se kjo premierë filmi, është vetëm fillimi i një bashkëpunimi të mëtejshëm mes Shqipërisë dhe Britanisë.

“Po e nisim me një nga filmat më të mirë që përfaqëson kulturën britanike, në mënyrë që të afrojmë sa më shumë Shqipërinë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Kjo jo vetëm në rangun e qeverive, por gjithashtu edhe bashkimin e njerëzve. Ndaj, do të shohim mënyrat për të ndërtuar marrëdhënie të përbashkëta më të forta dhe më të ngushta mes dy vendeve”, pohoi Smith.

Të gjithë të ftuarit u paraqitën në event me certifikatën e vaksinimit të Covid 19.

Filmi i “James Bond” “No time to die” pati premierën e tij botërore në Londër, 18 muaj më vonë nga sa ishte planifikuar sepse u vonua nga pandemia. “No Time To Die” është dalja e pestë e aktorit britanik, Daniel Craig si 007.