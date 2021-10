“Ajo më qetëson mua”, Aleksandër Gjoka flet për marrëdhënien me bashkëshorten dhe fëmijët

Këngëtari i dashur për publikun Aleksandër Gjoka ishte i ftuar në programin “Dola te Ola”, ku foli ndër të tjera edhe për marrëdhënien që ai ka me bashkëshorten dhe fëmijët e tij.

Teksa në studio u shfaq një fotografi me bashkëshorten, ai tha se vitet kanë bërë që ata të marrin hijen e njëri-tjetrit. Sandri zbuloi se ata janë dashuruar gjatë një ekskursioni dhe shtoi se te Rita pëlqen se është shumë e qetë, e dashur dhe shumë arsyeshme.





“Ajo më qetëson mua”, tha artisti, duke treguar se dhe kur është i acaruar ajo di si t’i fale qetësi, ndërkohë që shtoi se ai hyn tek ata persona që di të kërkojë falje, dhe shumë herë i është dashur t’i kërkojë falje bashkëshortes.

Fryt i dashurisë së tyre janë dy fëmijët, djali dhe vajza. Vajza e tij jeton në Itali dhe së bashku me të bijën surprizoi të atin me anë të një videomesazhi, ku teksa i shprehën mallin ato i kërkuan edhe një album artistët, i cili nuk premtoi asgjë, edhe pse ne të gjithë mezi presim këngë nga ai.

Sandri tha se janë shumë faktorë që kanë ndikuar për mospublikimin e një albumi, duke filluar nga periudha e pandemisë e deri te problemet me tekstet e vërteta.

Artisti mori edhe një videomesazh nga bashkëshortja e tij, e cila shprehu hapur dashurinë që ka për të, ndërkohë që Sandri theksoi se me familjarët ka një marrëdhënie shumë të mirë dhe se ata janë shumë të rëndësishëm për të.