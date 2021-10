Vasili: Shtyrja e Vetingut “zahire” kompromisesh të kulisave, përpiqet të errësojë dështimin. Ja faktet

Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili ka reaguar në lidhje me procesin e vettingut, ndërsa nuk i kurseu kritikat për qeverinë.





Përmes një mesazhi në ‘Facebook’ Vasili thekson se shtyrja e Vetingut është kthyer thjesht në “zahire” kompromisesh të kulisave, që përpiqet të errësojë dështimin.

MESAZHI I VASILIT

Tam tamet e Vetingut nuk mbulojne dot zhgenjimin e thelle qytetar me drejtesine!

Po cfare fitoi qytetari nga reforma ne drejtesi?

Asgje.

Per fat te keq perceptimi per drejtesine eshte shume me negativ se sa perpara reformes.

Shtyrja e Vetingut eshte kthyer thjesht ne “zahire” kompromisesh te kulisave, qe perpiqet te erresoje deshtimin.

Qytetaret nuk kane perfituar asgje, pervec zhgenjimit dhe padrejtesise.Kapja e drejtesise nga qeveria dhe pandeshkueshmeria e saj jane te vetmet “arritje” te reformes ne drejtesi.Reforma ne drejtesi kishte vetem nje qellim qe te afronte nje drejtesi te paanshme, te shpejte dhe profesionale.Por reforma nuk eshte e PAANSHME sepse eshte kapur ne cdo segment nga qeveria perfshire edhe vetingun.Por reforma nuk eshte e SHPEJTE, por perkundrazi ajo eshte shtyre me vite, sa qe ka mjaft qytetare, qe po ikin nga kjo jete dhe dosjet e tyre nuk jane prekur me dore.

Por reforma nuk eshte as me PROFESIONALE, sepse gjyqtaret dhe prokuroret jane dhjete fish te ngarkuar dhe nga nje superngarkese nuk mund te pritet as cilesi e mire dhe aspak profesionalizem i larte.

JA FAKTET:

Ja cfare thuhet ne Raport Progresin me te fundit:

“Efikasiteti i sistemit gjyqësor është cënuar nga procedimet e zgjatura, nga vendimet e pakta që janë dhënë dhe nga dosjet e shumta që mbeten pezull. Gjykatat e Apelit kanë një numër shumë të madh çështjesh të trashëguara dhe vakanca të shumta gjyqtarësh, me vetëm 40 gjykatës në detyrë nga gjithsej 78 që duhet të ishin.

Kohëzgjatja mesatare për një çështje në apel është 998 ditë për çështje të kriminalitetit dhe 1742 ditë për çështjet civile dhe ato administrative.

Gjykatat me më shumë dosje të mbetura pezull janë Gjykata e Lartë dhe ajo Administrative e Apelit. Kjo e fundit ka 15 mijë e 178 çështje pezull, nga të cilat 7 mijë e 463 janë më të vjetra se dy vjet.

Gjykata e Lartë ka numrin më të madh të çështjeve pezull, gjithsej 36 mijë e 288 çështje nga të cilat 27 mijë e 843 presin prej më shumë se dy vitesh” thekson

Raporti.

-Dhjetëra mijëra dosje kanë mbetur pa u trajtuar që nga Gjykata e Lartë me 36 mijë dosje e deri te gjykatat e të gjitha niveleve ku mbi 70 mijë të tjera janë bërë stivë.

– Gjykata Europiane e te Drejtave te Njeriut ne Strasburg ka denuarpak dite me pare per nje ceshtje me gjobe deri ne 5 mije euro qeverine shqiptare per vonesat disavjecare ne gjykim.Mendoni qe ja dhjetra mijra çeshtje e ka mjaft prej tyre qe kane me shume se 5 vjet qe presin dhe ky precedent i Strasburgut mund te shkaktoje nje denim me dhjetra milion euro

-Në pesë vitet e fundit, volumi i punës ne gjykata është rritur nga dyqind në dymijë dosje për çdo gjyqtar, ndërsa koha mesatare e zgjidhjes së një çështjeje është rritur mesatarisht nga 180 ditë në 730 ditë.Ndersa Qeveria sigurisht eshte e lumtur sepse pandeshkueshmeria nuk ka qene kurre kaq e betonuar sa sot sepse ceshtje shume te renda jane bllokuar nga drejtesia e kapur si Teatri, Inceneratoret, Beccheti, Porti i Durresit,Koncesionet, Pastrimi parave, krimet zgjedhore etj etj.

Kjo eshte e verteta, qe nuk mbulohet dot.Tam tamet per shtyrjen e betingut nuk e mbulojne dot kete antidrejtesi, qe po u behet cdo dite qytetareve.

Tam tamet e vetingut jane thjesht mbulimi i vazhdimit te kapjes se drejtesise dhe vete vetingut te degraduar moralisht dhe ligjerisht.Skaneri i Reformes eshte absolutisht i pashmangshem.Kush e shmang, e eviton dhe e pengon kete skaner eshte armik i reformes ne drejtësi dhe i qytetareve.