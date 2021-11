Donald-Beatrix do bëhen çift? Flet Semi: Është i inatosur! Ndikoi hyrja e Antonelës dhe Meridianit, sollën informacione të rreme

Semi, mikesha e Donaldit që ka vetëm pak ditë që ka lënë shtëpinë e Big Brother ka folur për afrimitetin e Beatrix dhe Donaldit. Ajo e cilëson si lojë ose afrimitetin e aktorit me Beatrix ose puthjen me Borën që bëri bujë të madhe në të gjithë mediat.





Sipas Semit, Donaldi bëri shumë gjëra për Borën dhe nuk mori asnjë sinjal prej saj. Ndër të tjera theksoi se aktori u ndikua nga hyrja e Antonelës dhe Meridianit që i dhanë sinjale se Bora nuk po e pret.

Semi: Unë e shoh një lojë. Pse? Ose është kjo është lojë, ose ajo kur Bora shkoi në shtëpi. Mendoj që hyrja e Antonelës dhe Meridianit ka ndikuar sepse hynë me informacione të rreme dhe duke i dhënë sinjale që Bora nuk po e pret, nuk po e mbështet dhe po vazhdon lojën. Pas debatit tim, Donaldi ka folur me PM, ai tha se është xheloz i sëmurë. Ka dashur një sinjal nga Bora duke qenë se i ka dhënë varëse. Di që Bora ka dashur t’i sjellë diccka. Pas të gjithë gjërave, Donaldi nuk mori asnjë sinjal mbrapsht. Ose takimi me Borën ishte lojë, ose kjo.

Donaldi është i inatosur. E di si është Donaldi i dashuruar dhe nuk shoh një dashuri në këtë rast, do doja që të qartësohej dhe qetësohej. Dëgjova që tha s’kam dasht të vejë Semin në siklet dhe do ndihesha keq nëse ka këtë mendim. Nëse po fshihesh nga Semi kur ke një popull të tërë që po të shikon dhe një Borë që po pret për ty jashtë. Ka njerëz më të rëndësishëm se unë aty jashtë. S’ka pse të ndikojë Semi këtu, Semi është shoqja e Borës. S’do e hedh asnjë moment poshtë këtë njeriun sepse ka qenë shumë afër për mua, por ky qëndrim s’dua të them asnjë fjalë tani!

Ndërsa opinionisti Arbër Hajdari tha se Donaldi duhet të gjente mënyrën që të fliste me Borën ose t’i jepte një mesazh në lidhje me marrëdhënien e tyre, shkruan TCH.

Arbri: Unë jam i zhgënjyer nga Donaldi sepse mendoj se ashtu siç gjeti rrugë për të dërguar mesazhe për njerëz të tjerë, kur ka kuptuar se tek ai kanë lindur ndjenja të tjera, të gjente një mënyrë për të dhënë një mesazh që mos më prit se kam mendje tjetër. Ky moment mund të gjendet dhe kur një kamera është vetëm apo tek dhoma e rrëfimit. Donaldi duhet të japë një shpjegim për një njeri që është jashtë.