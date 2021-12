“Vendime Made in Albania”, Rama thumbon FSHF-në: Vepron me dy standarde

Në intervistën e tij ekskluzive për “News24”, Olsi Rama u ndal edhe tek vendimet e arbitrave. Drejtori i përgjithshëm i Partizanit preku një temë, që për të nuk i lë një shije të mirë. Pas derbit të kryeqytetit me Tiranën, klubi i Partizanit për sjellje të gabuar të tifozëve, u dënua nga Komisioni i Disiplinës me katër ndeshje pa tifozë, ndërsa në një situatë të ngjashme, në sfidën e javës së dhjetë, Skënderbeu-Tirana, ku hedhja e flakadanëve në fushë solli ndërprerjen e ndeshjes për disa minuta, Komisioni i Disiplinës dënoi klubin korçarë vetëm me gjobë, kjo për Ramën nuk është e drejtë, duke i cilësuar si vendime me dy standarde