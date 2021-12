SHBA bojkot diplomatik në Lojërat Olimpike të Pekinit, ja arsyeja

Shtëpia e Bardhë do të organizojë një bojkot diplomatik të Lojërave Olimpike Dimërore 2022 në Pekin. Kjo është konfirmuar nga sekretarja e shtypit, Jen psaki. ka konfirmuar sekretarja e shtypit Jen Psaki.





“Administrata Biden nuk do të dërgojë asnjë përfaqësim diplomatik ose zyrtar në Lojërat Olimpike Dimërore dhe Paraolimpike të Pekinit 2022, duke pasur parasysh gjenocidin e vazhdueshëm të PRC-së dhe krimet kundër njerëzimit në Xinjiang dhe abuzimet e tjera të të drejtave të njeriut. Atletët e ekipit të SHBA-së kanë mbështetjen tonë të plotë”, tha Psaki. “Ne do të jemi pas tyre 100% teksa i brohorasim nga shtëpia. Ne nuk do të kontribuojmë në bujën e lojërave”, tha Psaki nga podiumi i dhomës së konferencës të hënën.

Njoftimi vjen dy muaj para fillimit të ndeshjeve. Atletët amerikanë ende pritet të garojnë në Lojërat Olimpike, pavarësisht se administrata e Biden nuk dërgoi asnjë përfaqësues në Pekin. Përpara njoftimit, Kina tha se një bojkot diplomatik i Olimpiadës do të ishte “një njollë në frymën e kartës olimpike” dhe

“sensacionalist dhe politikisht manipulues”, në atë që dukej të ishte një çarje e mëtejshme në marrëdhëniet tashmë të tensionuara dypalëshe. Hera e fundit që SHBA organizoi një bojkot të plotë të

Lojërave Olimpike ishte gjatë Luftës së Ftohtë në vitin 1980, kur ish-presidenti Jimmy Carter refuzoi

Lojërat verore të Moskës së bashku me 64 vende dhe territore të tjera.

“Dua të theksoj se Lojërat Olimpike Dimërore nuk janë një skenë për qëndrime dhe manipulime politike”, tha Zhao. “Është një travesti e rëndë e frymës së kartës olimpike, një provokim i hapur politik dhe një fyerje serioze për 1.4 miliardë njerëz të Kinës.”