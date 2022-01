Ekskluzive/ “Nuk jemi të lidhur me FETO”, munguan në përurimin e xhamisë së Et’hem Beut nga Erdogan, reagon KMSH: S’kishim ftesë zyrtare

Vizita në Tiranë e Erdogan është shoqëruar me polemika. Të hënën, në përurimin e xhamisë së Et’hem Beut në qendër të Tiranës, munguan përfaqësues dhe drejtues të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, mungesë kjo që ra në sy të opinionit publik.





Në media u aluadua se drejtues të KMSH, nuk ishin ftuar në këtë event, për faktin se ishin të lidhur me organizatën Feto. Gazeta Shqiptare kontaktoi me KMSH ditën e sotme, për të marrë një reagim zyrtar në lidhje me këtë mungesë të tyren. KMSH u shpreh për Gazeta Shqiptare se nuk kishin një ftesë zyrtare nga organizatorët e takimit, nga qeveria shqiptare.

“Nuk ka asgjë për të aluduar në lidhje me mungesën tonë në përurimin e xhamisë së Et’hem Beut. Thjesht nuk kishim një ftesë zyrtare.

Ndërkohë Komuniteti Mysliman i është përgjigjur edhe ‘akuzave’ për lidhjen me Gylen. Sipas prononcimit për Gazeta Shqiptare asgjë nuk është e vërtetë në lidhje me deklaratat në mediat e ndryshme.

“Nuk kemi lidhje me FETO. Jemi shqiptarë, kreu i Komunitetit Mysliman është shqiptar”, deklaroi KMSH.