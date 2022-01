Johnson merr vendimin: Shfuqizohen të gjitha masat anti-Covid në Britaninë e Madhe

Boris Johnson sot njoftoi se masat e Covid-19 ose atë që ai e quan Plani B do të shfuqëzohet plotësisht të mërkurën e ardhshme duke e konsideruar këtë si “dritën në fund të tunelit”.





Pasaportat vaksinave së bashku me kërkesën për të mbajtur maska ​​​​nuk do të jenë më në fuqi. Udhëzimi për të punuar nga shtëpia është hequr menjëherë që do të thotë që britanikët mund të kthehen në zyrë nesër. Rregullat e mbetura do të skadojnë më 26 janar që do të thotë se ndryshimet do të fillojnë të enjten në mëngjes.

“Kabineti arriti në përfundimin se për shkak të fushatës së jashtëzakonshme të dozave përforcuese, së bashku me mënyrën se si publiku i është përgjigjur masave të Planit B, ne mund të kthehemi në Planin A në Angli dhe të lejojmë që rregulloret e Planit B të skadojnë”, – tha Johnson.

Johnson u ndje gjithashtu i shfajësuar për rezistimin e thirrjeve për të vendosur masa më të ashpra, ndërsa Omicron u rrit gjatë Krishtlindjeve. “Shumë kombe në të gjithë Evropën kanë duruar bllokime të mëtejshme dimërore, ndërsa ne duhet të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm, të dhënat po tregojnë se herë pas here, kjo qeveri mori vendimet më të vështira, apo jo.”- shtoi ai.

Konkretisht nga e enjtja në Britanine e Madhe:

-Do të nxiten të mbajnë maska ​​në vende të mbushura me njerëz, por nuk do të gjobiten për refuzimin e tyre.

-Në të njëjtën kohë, pasaportat e COVID-it do të hiqen, por vende të mëdha mund të zgjedhin t’i përdorin ato nëse dëshirojnë.

-Udhëzimi për të punuar nga shtëpia do të hiqet, me punëtorët që pritet të kthehen në zyrat e tyre.

-Rregulli i vetëm i mbetur do të jetë kërkesa për t’u izoluar për pesë ditë pas testimit pozitiv për Covid, të cilin Johnson gjithashtu dëshiron ta heqë në mars.