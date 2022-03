Instagrami rikthen versionin e vjetër, ja përditësimi më i ri në aplikacion

Platforma e njohur, Instagram njoftoi të mërkurën se do të ndryshoj renditjen e postimeve që shfaqen në kryefaqe. Ata do rikthejnë versionin e vjetër, renditjen në rend të kundërt kronologjik të postimeve.





Kompania i quan dy mënyrat e reja “Ata që ndjek” dhe “Të preferuarat” dhe thotë se ato janë krijuar për t’ju “ju dhënë më shumë zgjedhje dhe kontroll mbi atë që shihni” gjatë përdorimit të aplikacionit.

Instagram gjithashtu detajon modalitetin e të preferuarave në njoftimin e tij në thelb, ju do të jeni në gjendje të shënoni deri në 50 llogari dhe postimet prej tyre do të shfaqen më lart në kryefaqe. Ju gjithashtu do të jeni në gjendje t’i shikoni ato postime në një burim të veçantë “Të preferuarat”, për të cilin Instagram thotë se fillon me postimet më të fundit.