VIDEO/ Mbape bën të ëndërrojnë tifozët e Realit, shfaqet në Madrid së bashku me shokun e skuadrës te PSG-ja

Kilian Mbape është emri kryesor i merkatos së Realit, me “Los Blancos” që po përpiqen me çdo kusht të realizojnë transferimin e tij.





Veprimi i fundit i francezit ka shtuar edhe më shumë dyshimet për këtë transferim, me Mbape që është parë duke shëtitur në rrugët e Madridit së bashku me ish-futbollistin e Realit, Açraf Hakimi, me pamjet që janë publikuar me shpejtësi nga mediat spanjolle.

Videoja është bërë virale në pak çaste, me tifozët nga e gjithë bota që e kanë lidhur këtë udhëtim me merkaton.

