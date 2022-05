VIDEO/ Lamtumira emocionuese e Kielinit, i gjithë stadiumi në këmbë për zëvendësimin simbolik në minutën e 17′

Xhorxhio Kielini ka mbyllur sot karrierën e tij si futbollist i Juventusit duke i dhënë lamtumirën tifozëve bardhezi në ndeshjen ndaj Lacios. Mbrojtësi italian ishte titullar në këtë duel, por në minutën e 17 të takimit, Alegri bëri shenjë për zëvendësimin e tij.





Gjithçka ishte e programuar, pasi ishte një zëvendësim simbolik për mbrojtësin i cili ka luajtur pikërisht për 17 vite me ngjyrat bardhezi e tashmë do t’i japë lamtumirën përfundimisht. Ai i la vendin në fushë De Ligt, teksa i dorëzoi shiritin e kapitenit një tjetër lojtari që do të largohej në këtë natë, Dibalas.

Më pas, ai bëri një xhiro rreth fushës së lojës, duke përshëndetur në çdo cep të stadiumit tifozët e shumtë që nuk ndalën së kënduari në kor emrin e tij.

