Sali Berisha ‘non-grata’ shpallet kryetar i Partisë Demokratike

Sali Berisha është shpallur kryetari i ri i Partisë Demokratike, pas përfundimit të procesit të “rithemelimit” të kësaj force politike.





Berisha ka fituar thellë ndaj të vetmit kandidat në zgjedhjet për kryetar të PD-së, Ibsen Elezi, në një proces të qetë dhe pa incidente.

Që prej dorëheqjes nëntë vite më parë, Berisha rikthehet tashmë në krye të Partisë Demokratike, në një moment që e gjen këtë forcë politike të përçarë.

Mbështetësit e ish-kryetarit të PD-së Lulzim Basha dhe një grup i konsiderueshëm deputetësh demokratë kanë bojkotuar të gjithë procesin e “rithemelimit” duke mos njohur as Kuvendin dhe Statutin e ri të partisë.

Fati i forcës politike më të madhe opozitare të vendit, megjithatë i mbetet Gjykatës së Tiranës, një proces që edhe ky është shoqëruar me kontestime të shumta.

Ndërsa Berisha nuk ka marrë parasysh paralajmërimet e ardhura SHBA dhe së fundmi nga Gjermania, se me rikthimin e tij, partnerët ndërkombëtarë do të ndërpresin bashkëpunimin me PD-në.

Rikthimi i Berishës në krye të PD-së vjen vetëm katër ditë nga një vjetori i shpalljes së tij dhe familjes së tij si persona “non-grata” nga Departamenti Amerikan i Shtetit me akuzat e rënda të korrupsionit masiv dhe pengimit të drejtësisë.

Mirëpo përtej entuziazmit të Sali Berishës, që vjen në krye të PD-së pas një shkëputje prej 9 vitesh, do të jetë Gjykata ajo që do të thotë fjalën e fundit! Kjo sepse statuti i Partisë Demokratike është në Apel dhe pritet vendimi përfundimtar. Nëse gjyqtarja Blerina Muça do të lërë në fuqi vendimin e Agron Zhukrit, atëherë ai do të jetë kryetar legjitim i PD-së, në të kundërtën nëse vendimi i atij gjyqtari pa vetting do të hidhet poshtë, Berisha do të jetë zgjedhur nga një palë zgjedhje që i thirri vetë.

Berisha nisi betejën e tij për të marrë drejtimin e partisë që themeloi vetë, pasi Lulzim Basha e përjashtoi nga grupi parlamentar demokrat sepse u shpall ‘Non Grata’ nga SHBA për korrupsion e minim të demokracisë. Që nga 9 shtatori 2021, Berisha nisi një fushatë kundër Lulzim Bashës, duke bërë që ky i fundit të japë dorëheqjen, ndërsa PD u fut në një krizë nga e cila nuk ka dalë ende.

Përfundon procesi i numërimit në pjesën më të madhe të qëndrave të votimit në vend.

Pogradec

516 votues

Sali Berisha 484 vota

Ibsen Elezi 32 vota

Asnjë të pavlefshme

Devoll

Sali Berisha 1082 vota

Ibsen Elezi 135 vota

8 vota të pavlefshme

Maliq

Sali Berisha 1266 vota

Ibsen Elezi 10 vota

Kolonjë

Sali Berisha 356 vota

Ibsen Elezi 38 vota

6 vota të pavlefshme

Shkodër

Sali Berisha 1500 vota

Ibsen Elezi 114 vota

Të pavlefshme 15 vota

Lushnje

Sali Berisha 733 vota

Ibsen Elezi 73 vota

Të pavlefshme 9 vota

Divjakë

Sali Berisha 354 vota

Ibsen Elezi 34 vota

820 votues në total

Durrës

508 votues

Sali Berisha 493 vota

Ibsen Elezi 10 vota

Të pavlefshme 5 vota

Kukës

Sali Berisha 714 vota

Ibsen Elezi 164 vota

Të pavlefshme 4 vota

Gjirokastër

Sali Berisha 1756 vota

Ibsen Elezi 126 vota

Të pavlefshme 16 vota

Në total 1900 anëtarë në total

Klos

Sali Berisha 429 vota

Ibsen Elezi 9 vota

Të pa vlefshme 7 vota

Kanë votuar 445 anëtarë

Burrel

Sali Berisha 490 vota

Ibsen Elezi 31 vota

Të pa vlefshme 5 vota

Kanë votuar 526 anëtarë

Dibër

Sali Berisha 664 vota

Ibsen Elezi 84 vota

Të pa vlefshme 6 vota

Nga 1150 anëtarë kanë votuar 754 votues

Fushë Krujë

470 votues

Sali Berisha 447 vota

Ibsen Elezi 11 vota

12 vota të pavlefshme

Krujë

538 vota në total

Sali Berisha 523 vota

Ibsen Elezi 14 vota

1 e pavlefshme

Mirditë

Sali Berisha 454 vota

Ibsen Elezi 18 vota

Të pa vlefshme 6

478 votues në total

Kurbin

Sali Berisha 1057 vota

Ibsen Elezi 128 vota

3 të pavlefshme

Sarandë

468 votues

Sali Berisha 354 vota

Ibsen Elezi 121 vota

Të pavlefshme 11 vota

Delvinë

221 votues në total

Sali Berisha 207 vota

Ibsen Elezi 14 vota

Të pavlefshme 0 vota

Korçë

Sali Berisha 621 vota

Ibsen Elezi 36 vota

Të pavlefshme 8 vota