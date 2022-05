HOROSKOPI SOT/ Lajme të mira në dashuri. Në punë, lajme po vijnë deri në javën e ardhshme!

Dashi





Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Lajme të mira në dashuri, sepse Hëna, Mërkuri, Venusi dhe Jupiteri janë në anën tuaj, emocionet të forta ju presin. Në punë, lajme po vijnë deri në javën e ardhshme, veçanërisht nëse keni procese gjyqësore në pritje, përgjigjet do të vijnë!

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Në dashuri keni arritur të kapërceni një krizë me një zgjedhje fitimtare. Megjithatë, nëse jeni beqarë, duhet ta lini veten pas rastësisë pasi mund të bini edhe në dashuri. Në punë inkurajoni takimet me njerëz energjikë dhe pozitivë!

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Emocione të bukura në dashuri, sidomos për të rinjtë që duan të përfshihen në lidhje të reja. Në punë, kini kujdes nga konfliktet e brendshme zgjidhni më mirë problemet, mos ushqeni polemikat që ndonjëherë janë të kota!

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Bëni kujdes në raportin dashuror sepse Venusi është nervoz, këtë të mërkurë 25 ka më shumë se kurrë shanse për polemika. Dhe Hëna është kundër jush, kështu që përpiquni të ecni përpara, për t’i lënë gjërat të rrëshkasin pa menduar dhe pa e vrarë shumë mendjen për to. Në punë përpiquni të qëndroni të qetë me pak durim do të vijë një kënaqësi e madhe!

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Yjet për sferën e dashurisë janë në anën tuaj, nëse jeni beqar lëreni veten të ecë pas rastësisë, së shpejti do të lindë diçka e bukur. Në punë, një ditë produktive po vjen. Jupiteri është me ju, duhet të jeni pozitiv!

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Vendimet që do të merrni në fund të muajit në dashuri, këtë të mërkurë i paraprijnë një dite të qetë. Në punë keni shumë gjëra për të bërë, por të premten, idetë, ato të mirat, sigurisht që nuk do të mungojnë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në dashuri përpiquni të qëndroni të qetë, nuk mund të thoni gjithmonë atë që mendoni. Në punë, Venusi së shpejti nuk do të jetë më përballë shenjës tuaj, ndaj në qershor do të vijnë lajme të mira!

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Këtë të mërkurë 25 do të jeni pak nervoz, Mërkuri sjell dyshime dhe ju vë në mendime, veçanërisht për të kaluarën dhe ish-in. Në punë, nëse keni biznesin tuaj, përparimet do të vijnë së shpejti!

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Në dashuri, nëse diçka ka shkuar keq në 48 orët e fundit, tani mund të rikuperoni. Në punë, mos e nënvlerësoni një kontakt. Një telefonatë do të jetë thelbësore!

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në dashuri, një fazë rikuperimi po fillon dhe qielli premton gjëra të mëdha. Në punë, përpiquni të mos ushqeni polemikat. Pa merak se gjithçka do të zgjidhet!

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Hëna është në anën tuaj, nëse jeni beqarë do të ketë lajme të mira. Në punë, tani jeni në gjendje, me potencialin tuaj, të merrni gjithçka që dëshironi!

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Në dashuri nëse ka diçka që nuk shkon, është më mirë ta diskutoni menjëherë sepse ditët e fillimit të javës së ardhshme do të jenë paksa të vështira. Në punë, Marsi nuk është në shenjën tuaj, por kjo nuk do të thotë që ju duhet të ndaloni së qeni aktiv!