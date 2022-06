INTERVISTA/ Ministri i Jashtëm grek zbulon të pathënat e vizitës për çështjen e detit në Tiranë: Diskutuam me palën shqiptare mundësitë për ta nxitur procesin në Hagë

Ministri i Jashtëm grek, Nikos Dendias, ka komentuar përmes një interviste të dhënë për gazetën “Naftemporiki”, aktualitetin politik dhe gjeopolitik në Ballkan dhe jo vetëm. Fokusi i intervistës së ministrit grek ka qenë në lidhje me përplasjen diplomatike të ditëve të fundit me Turqinë, por ai u pyet dhe në lidhje me çështjen e detit me Shqipërinë.









Dendias zbuloi se gjatë vizitës së fundit në Tiranë ka diskutuar me palën shqiptare mundësitë dhe mënyrat për ta nxitur procesin gjyqësor për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së detit në Hagë.

Pyetje: Së fundmi keni vizituar Shqipërinë. Pas zgjedhjes së presidentit të ri në vend, a do të mund të vijojmë me nënshkrimin e marrëveshjes së përbashkët për përcaktimin e ZEE-së me Shqipërinë për referimin e mosmarrëveshjes tonë në Hagë?

Përgjigje: Z. Psylos, siç e dini, tashmë ka një marrëveshje politike midis Greqisë dhe Shqipërisë për të referuar çështjen e delimitimit të ZEE-së mes dy vendeve në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë, e cila u arrit gjatë vizitës sime në Tiranë. Në tetor 2020. Kryeministri Rama luajti një rol kyç në arritjen e kësaj marrëveshjeje nga pala shqiptare e dy vendeve që janë në komunikim të drejtpërdrejtë. Gjatë vizitës sime të fundit në Tiranë, rreth tre javë më parë, diskutuam me palën shqiptare mundësitë dhe mënyrat për të nxitur këtë proces.

Synimi është që të jetë në gjendje të paraqesë bashkë-detyruesit në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që të mbyllet një bllokim njëvjeçar dhe në të njëjtën kohë të jepet një shembull i qartë për të gjitha vendet e rajonit më të gjerë në si të zgjidhen mosmarrëveshjet ndërmjet shteteve në bazë të së drejtës ndërkombëtare dhe në veçanti të ligjit të detit.

Gjithashtu gjatë intervistës së tij Dendias u ndal dhe tek roli i Greqisë në integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, si dhe te ratifikimi i memorandumeve të bashkëpunimit të nënshkruara me Maqedoninë e Veriut.

Pyetje: Kur planifikohet ratifikimi i memorandumeve të bashkëpunimit me Maqedoninë e Veriut?

Përgjigje: Gjatë vizitës time të fundit dypalëshe në Shkup, pata rastin të shoh përmirësimin gradual të marrëdhënieve tona dypalëshe me Maqedoninë e Veriut në të gjitha fushat. Një vend që e vizitova sërish pak ditë më parë, për të marrë pjesë në forumin e Prespës.Në kontaktet e mia atje, pata rastin të ritheksoj se Greqia pret zbatimin e plotë, të qëndrueshëm dhe me mirëbesim të letrës dhe frymës. të Marrëveshjes.të Prespës.

Lidhur me tre memorandumet që përmendët, dua t’ju kujtoj se mosratifikimi i tyre deri më tani nuk ka penguar zhvillimin e bashkëpunimit në fushat që mbulojnë – bashkëpunimi ekonomik, policimi i FIR të Maqedonisë së Veriut nga Forcat Ajrore Helenike, dispozita njohurive në Maqedoninë e Veriut në përgatitje për procesin e anëtarësimit të saj në BE.

Për sa i përket kohës, do të përgjigjem se këto do të ratifikohen kur ta lejojë interesi kombëtar dhe programi i parlamentit grek.

Pyetje: Ministër, Greqia po luan një rol shumë të rëndësishëm në Evropën Juglindore, siç tregoi turneu juaj i fundit në Ballkan, në kuadër të Samitit të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore. Sa mund të kontribuojë vendi ynë në anëtarësimin e Ballkanit Perëndimor në BE?

Përgjigje: Greqia është një vend me peshë specifike të rritur Evropën Juglindore. Ne jemi shteti më i vjetër anëtar i BE-së në rajon. Demokracia më e pjekur dhe ekonomia më e zhvilluar e rajonit. Ne ndjejmë borxhin historik për të ndihmuar Ballkanin Perëndimor të ecë në rrugën e reformave dhe zhvillimit ekonomik, në rrugën drejt BE-së. Sepse kjo është rruga që kanë zgjedhur vetë njerëzit e rajonit, stabiliteti dhe prosperiteti, sepse kjo dikton, në analizë të fundit, interesi i rajonit, interesi i Evropës, interesi i Greqisë. Për të integruar rajonin në familjen evropiane, për të përqafuar vlerat evropiane, për të lënë pas nacionalizmat ballkanikë, për t’u kthyer shpinën faktorëve të prapambetjes, që përpiqen të ushtrojnë ndikim. Kjo është, në fund të fundit, arsyeja pse ne ishim pionierë në formulimin e politikës evropiane për Ballkanin Perëndimor, me miratimin e “Axhendës së Selanikut” gjatë Presidencës greke, në vitin 2003. Kjo është arsyeja pse ne vazhduam të luanim rol udhëheqës për integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor, edhe në një kohë kur politika e zgjerimit nuk ishte, për ta thënë troç, tema më popullore e diskutimit brenda BE-së. Dhe kjo është arsyeja pse ne ende po punojmë fort për të arritur këtë qëllim, duke mbështetur menjëherë fillimi i negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Dhe më duhet të them se ky qëndrim konsistent dhe roli i Greqisë njihet nga të gjithë në rajon.

Ajo njihet edhe nga partnerët tanë në BE, siç tregohet nga pjesëmarrja e Presidentit të Këshillit Evropian dhe kancelares gjermane në samitin e Selanikut.