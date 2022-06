Testimi i makinës elektrike kineze përfundon në tragjedi/ “ET5” fluturon nga kati i 3-të i kompanisë, dy të vdekur! (VIDEO)

Ka dështuar me sukses, testimi i një makine të re elektrike nga një kompani kineze, pasi mjeti ka rënë prej katit të 3-të të godinës ku po kryhej procesi, duke lënë të vdekur dy persona.

Ajo ra nga zona e veçantë në selinë e kompanisë në Shangai, ndërsa “Nio” nuk specifikoi se çfarë e shkaktoi aksidentin.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) June 23, 2022