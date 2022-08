FOTO/ Loredana dhe Noizy shfaqen sërish pranë njëri-tjetrit

Vetëm pak javë pas publikimit të këngës “Heart attack”, Loredana dhe Noizy janë bërë sërish bashkë.









Reperi ka publikuar sot këngën e re me titull “Benzi i ri” dhe Lori është pjesë e saj si protagoniste e klipit. Kjo e fundit shfaqet e veshur me të zeza dhe me syze, kombinuar me Noizyn.

Kujtojmë që prej disa ditësh në mediat rozë, është përfolur se dyshja janë në një lidhje. Madje, është thënë se Noizy ka pasur dhe një debat me Mozzik lidhur me këtë çështje. Mirëpo, këto vazhdojnë të mbesin në kuadrin e thashethemeve.