Jennifer Lopez kishte frikë se Affleck do ta ndryshonte mendjen dhe nxitoi të martohej herët

Deklaratat e njerëzve të afërt të çiftit po shtohen se Jennifer Lopez e ka shtyrë Ben Affleck të martohej herët, sepse ajo ishte e shqetësuar se aktori do të “ftohej” dhe do të ndryshonte mendje në momentin e fundit.









Sipas një raporti nga Marca, JLo ishte e shqetësuar për një përsëritje të asaj që ndodhi në vitin 2004, kur çifti u nda disa ditë para ceremonisë së dasmës, me yllin që kishte frikë se Affleck do të tërhiqej përsëri nëse i jepej shumë kohë.

Dhe mund të ketë qenë Affleck ai që i propozoi yllit latin, por ajo nuk donte të humbiste më kohë nga momenti kur tha po, ndaj u kujdes që procesi i martesës të shkonte më shpejt.

“Ajo ishte gati të martohej natën që Beni i propozoi ,” tha një burim për Globe, ndërsa një tjetër shtoi: “Ajo donte ta mbyllte atë dhe të hiqte çdo mundësi që Ben të ndryshonte mendjen ose të kishte mendime të dyta”.

Të dy vazhduan historinë e dashurisë që lanë në mes 20 vite më parë. Çifti u njohën në xhirimet e filmit “Gigli”, ku aktori luajti edhe me Lopez-in, por në vitin 2004 u ndanë, pavarësisht propozimit për martesë që ylli kishte pranuar në atë kohë.

“Historia na erdhi vetvetiu. Mbaj mend që kur foli për herë të parë me drejtorin isha në një gjendje shumë të keqe. Sigurisht, nëse nuk do të kisha marrë pjesë në film, nuk do ta kisha kuptuar kurrë se ajo që dua shumë është të drejtoj, por as Jennifer Lopez-in nuk do ta kisha takuar. Marrëdhënia jonë ishte plot kuptim që në fillim”, kishte thënë karakteristike Affleck.

Fejesa e dytë

Çifti i dashuruar u fejua sërish në janar të vitit 2022 dhe e bëri të qartë se këtë herë nuk do të bëjnë të njëjtat gabime si në të shkuarën. Në një intervistë për People, Jennifer Lopez deklaroi se ndarja e tyre në të kaluarën ishte “një nga gabimet më të mëdha që ajo ka bërë në jetën e saj”.

“Ne ishim të dy të rinj dhe ndoshta kishim frikë nga publiciteti që shpërtheu kaq papritur. Tani ne të dy jemi kaq të lumtur duke e ditur se ajo për të cilën jetojmë është më e fortë se të gjitha këto gjëra, nuk do t’i lejojmë ato të na e shkatërrojnë më. Ne jemi më të vjetër, më të zgjuar, më me përvojë. Jemi në momente të ndryshme të jetës, kemi fëmijë, i kushtojmë më shumë vëmendje. Ne do ta mbrojmë atë që kemi në çdo mënyrë, një periudhë kaq e bukur e jetës sonë nuk do të na prishet kështu” , kishte theksuar me vendosmëri këngëtarja.

Dasma e çiftit u zhvillua më 16 korrik 2022 dhe do të vijojë e dyta.