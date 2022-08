Si një person vrau më shumë njerëz në histori! (VIDEO)

Një shkencëtar i famshëm vrau aksidentalisht pothuajse një milion njerëz dhe arriti të përkeqësojë ndryshimin e klimës. Thomas Middlegley Jr. (18 maj 1889 – 2 nëntor 1944) ishte një inxhinier mekanik dhe kimik amerikan. Ai ishte i rëndësishëm në zhvillimin e benzinës me plumb (tetraetil plumb) dhe disa nga klorofluorokarbonet e para (CFC), të njohura më mirë në Shtetet e Bashkuara si Freon.

Të dy produktet më vonë u ndaluan së bashku për shkak të efekteve të tyre të dëmshme në shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Atij iu dhanë më shumë se 100 patenta gjatë karrierës së tij. Megjithatë, siç kishte thënë ambientalisti Junior McNeil, Middlegley i bëri më shumë dëm atmosferës.

Gjërat u përkeqësuan kur Middlegley filloi të shiste benzinë ​​me plumb, të tregtuar me emrin “Ethyl”, pa përmendur efektet e dëmshme anësore të saj, si nervozizmi, lodhja, humbja e peshës, dhimbje barku, të vjella, humbja e kujtesës dhe madje edhe vdekja.

