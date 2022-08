Amerikanët po vërshojnë drejt pikave të nxehta të Evropës/ Po evropianët ku po shkojnë këtë verë? Mes destinacioneve, edhe Riviera Shqiptare!

Nëse keni menduar se çdo amerikan që njihni është në Evropë këtë verë (ose u drejtua atje këtë vjeshtë), mund të keni të drejtë.









“Për shumicën e udhëtarëve amerikanë, ky është viti i parë që ata po udhëtojnë të papenguar nga kufizimet Covid,” tha Dolev Azaria, themeluesi i Azaria Travel me qendër në Nju Jork, në një email.

“Dhe me një kërkesë të tillë të ndrydhur, destinacionet më të njohura në Itali, Francë dhe Greqi, si Bregu i Amalfit, Capri, Toscana, Riviera Franceze, St. Tropez dhe Mykonos, po shohin kërkesë rekord të lartë.”

Për klientët e saj më dallues evropianë, Azaria thotë se agjencia e saj po rekomandon që ata “të shfrytëzojnë plotësisht vende si Indonezia dhe veçanërisht Bali, në sezonin e saj të hapjes” si një mënyrë për t’i shpëtuar hordhive aktuale turistike në vendet më të njohura të kontinentit.

Brenda Evropës, ajo i drejton klientët në ishullin francez të Korsikës — një “version më me këmbë në tokë, i qetë i fqinjit të saj të shkëlqyer italian, Sardenjës” — dhe vijës bregdetare 295 kilometra (183 milje) të Malit të Zi mbi disa plazhet dhe ishujt më të shkelur të Kroacisë.

CNN Travel kontaktoi me agjentë të tjerë udhëtimi, ekspertë dhe vendas në Evropë se ku të shkoni për t’u larguar nga masat e verës në Itali, Spanjë, Francë dhe Kroaci — midis vendeve të tjera evropiane të njohura me udhëtarët amerikanë — nëse po kërkoni për të shkuar atje ku nuk janë të gjithë.

Camargue, Francë

Turistët ndërkombëtarë gravitojnë drejt ujërave të mbushura me jahte dhe qyteteve me emra të njohur si St.Tropez, Nice dhe Kanë të Bregut të Azur për një kohë të gjatë. Por Franca jugore është shumë më tepër se vendet e parashikueshme.

Marianne Fabre-Lanvin, bashkëthemeluesja e linjës së verërave organike franceze Souleil Vin de Bonté, tregon për Camargue – një rajon i egër me plazhe të gjera dhe të zbrazëta ku enden kuajt e bardhë – për një arratisje më të qetë në lindje të Montpellier. Strehimi përfshin gamën nga një qëndrim fshatar në një fermë tradicionale demash ose kuajsh të quajtur manade deri në versionin e hotelit butik me pesë yje të qëndrimit në fermë në Le Mas de Peint.

“Camargue nuk është i mbushur me njerëz. Ka plazhe shumë, shumë të gjata në këtë zonë, kështu që ju jeni vetëm në plazh nëse dëshironi, edhe në muajt e pikut të verës,” thotë Fabre-Lanvin, duke përmendur La Plage de l’Espiguette si një. e preferuara. Gjatë verës, një klub plazhi i qëndrueshëm, L’Oyat Plage, madje shfaqet në rërë, duke vizatuar grupin e kitesurfing.

Alentejo, Portugali

Kur Arlindo Serrão dëshiron kohë në bregdetin portugez, i larguar nga turmat turistike të qyteteve dhe destinacionet më të njohura të plazheve në jug të largët të vendit, ai largohet nga Lisbona për një shtrirje të veçantë të bregdetit në rajonin Alentejo.

“Njerëzit po e quajnë Alentejo “sekret i ruajtur më së miri në Evropë”, por nuk e di për sa kohë mund të mbetet i tillë,” tha Serrão, themeluesi i Portugal Dive.

Alentejo ofron shtrirje të gjata të plazhit të pandërprerë dhe verë e ushqim deti të pabesueshëm pa hordhitë që zbresin në destinacionet më të njohura të plazhit në Algarve.

Këtu, vetëm në jug të gadishullit Tróia, plazhi shtrihet për gati 28 milje dhe postat e Comporta dhe Melides janë “vendet perfekte për të qëndruar dhe pushuar nga jeta e përditshme”, thotë Serrão.

Për një qëndrim të paprishur, dhomat, suitat dhe vilat e Sublime Comporta janë të rrethuara nga pisha dhe pemë tape dhe duna të egra të larta.

Përveç plazheve të tij spektakolare, rajoni është i njohur për të qenë prodhuesi më i madh i verës në Portugali, si dhe për shtigjet më të shënuara të ecjes në vend.

“Për mua, është një vend paqeje në një pjesë të papërpunuar të Portugalisë,” thotë Serrão.

Costa de la Luz, Spanjë

Costa de la Luz i Spanjës shpërblen udhëtarët e guximshëm që dinë të vendosin pamjet e tyre përtej Mesdheut.

Spanjollët dalin nga qytetet e tyre të nxehta mbytëse gjatë verës për t’u kthyer në bregdet, ku të gjithë (ose abuela e tyre) duket se zotërojnë një shtëpi ose apartament të dytë të thjeshtë.

Plazhet mesdhetare rreth Barcelonës në veriperëndim të Spanjës dhe rëra përgjatë Kosta del Sol në jug të vendit mbushen me banja dielli si sardelet, por do të keni më shumë hapësirë ​​për frymëmarrje nëse bëni për bregdetin më të erë të Atlantikut, thotë Manni Coe i Andaluzisë- kompani turistike me bazë TOMA & COE.

121 kilometra (75 milje) e bregdetit jugor me pamje nga Atlantiku midis Tarifa dhe lumit Guadiana, pranë kufirit me Portugalinë, ka “temperatura që janë pak më të ftohta, nuk janë zhvilluar në masë dhe është një perlë mjaft e fshehur,” Coe. thotë.

Pikat kryesore përfshijnë fshatin e bukur të peshkimit El Rompido, skenën e mrekullueshme të ushqimit në qytetin e Cadiz dhe plazhet e egra rreth Huelva (midis Mazagón dhe Matalascañas). Zona është gjithashtu një magnet për kitesurfing.

Ishujt Aeolian, Siçili, Itali

Arkipelagu Aeolian i qetë i Siçilisë thërret me një apel të pangopur që Bregu i Amalfit ose Kapri nuk mund të krahasohen.

Të krijuara nga shtatë ishuj vullkanikë kryesorë të lidhur si një gjerdan në ujërat e thella bruz të detit Tirren në brigjet veriore të Siçilisë, Ishujt Eolia nuk janë të vetmuar gjatë verës së zjarrtë të Italisë. Por largësia e tyre relative do të thotë se ata nuk marrin përafërsisht masat amerikane të një Positano ose Capri.

“Ishujt Aeolian janë shumë larg idesë së ishujve që mund të kenë amerikanët,” thotë Dario Ferrante nga Absolute Sicilia, duke shtuar se vizitorët nuk vijnë këtu për plazhe me rërë të bardhë të stilit të Karaibeve, por për pushime aktive, duke përfshirë ecjen në vullkanin Stromboli. një udhëzues.

Ferrante e quan ishullin Salina si të preferuarin e tij personal për pushime, por ai thotë se ishujt e Filicudi dhe Alicudi ofrojnë përvojën më të largët dhe fshatare (ky i fundit nuk ka makina — vetëm gomarë për të transportuar bagazhet tuaja).

Ai gjithashtu tregon anën veriore të vullkanit të malit Etna si një nga zonat më të bukura dhe të pazbuluara të Siçilisë. Është vetëm 40 minuta nga plazhet e njohura të Taorminës.

“Është e përkryer për relaksim total, ecje dhe mirëqenie dhe një parajsë për adhuruesit e verës dhe të varurve nga ushqimi”, thotë Ferrante.

Arkipelagu i Zarës, Kroaci

Vija bregdetare dhe ishujt rreth Zadarit në Kroaci ofrojnë një përvojë që është “një botë veç” nga pikat më të mbushura me njerëz në jug si Spliti, Dubrovniku dhe ishulli Hvar, sugjeron Alan Mandic nga agjencia kroate e udhëtimeve Secret Dalmatia.

Ishujt Silba dhe Olib të Adriatikut pa makina në arkipelagun e Zadarit kanë plazhe përrallore që duken pothuajse si Karaibet, thotë ai. Mund të qëndroni edhe në një far në kepin perëndimor të ishullit më të madh Dugi Otok.

“Këto janë vendet ku shkojmë kur duam të shmangim turmat në përgjithësi,” thotë Mandic. “Ju nuk do të shihni vërtet asnjë amerikan atje.”

Gadishulli i Pelionit, Greqi

Me një bregdet kaq spektakolar dhe male për t’u eksploruar, grekët priren të pushojnë në vendin e tyre gjatë verës, thotë Andria Mitsakos, themeluese e markës luksoze të stilit të jetesës Anthologist.

Dhe ndërsa masat ndërkombëtare të verës mund ta kenë të vështirë të shohin prapa sfondet ikonë të kartolinave bardheblu në ishujt e mbushur plot si Santorini dhe Mykonos, Mitsakos thotë se ajo shpesh shkon në Gadishullin malor Pelion në anën lindore, Egje të Greqisë kontinentale për një qëndrim më nën radar.

Gadishulli i harlisur dhe i gjelbëruar, me Gjirin Pagasetik që rrethon brigjet e tij perëndimore, është i mbushur me fshatra bregdetare dhe malore, me prodhime deti të freskëta në çdo hap.

Ka plazhe në të gjithë gadishullin, por nëse arrini vetëm dy, Mylopotamos dhe Fakistra në anën e Egjeut janë pikat që nuk mund të humbni. Ata janë të zhytur në gjire natyrore ku ujërat mbështjellin shkëmbinjtë bregdetar si bruz që është lëngëzuar në diellin verbues.

Shqipëria Bregdetare

Shumë më pak i goditur nga turistët sesa Greqia fqinje në jug ose Italia përtej Adriatikut, vendi i Gadishullit Ballkanik të Shqipërisë është ende disi një sekret që ruhet nga afër mes udhëtarëve të zgjuar — por nuk ka gjasa të qëndrojë në ulje për një kohë të gjatë.

“Kroatët dhe europianët në përgjithësi po zbulojnë bregdetin shqiptar”, tha Mandic i Secret Dalmacia. “Është përrallore, është tepër e lirë. Ushqimi, historia, mikpritja, natyra, plazhet, gjithçka është këtu.”

Ndër plazhet për të eksploruar përgjatë asaj që quhet Riviera Shqiptare janë Ksamili, pranë kufirit me Greqinë, dhe Himare dhe Dhërmiu më në veri, ku mund të ushqeheni me pjata të lira me karkaleca deti, oktapod të pjekur në skarë dhe peshq të freskët të këputur direkt nga deti Jon. duke vështruar hapësirën e saj vezulluese. /CNN-GAZETA SHQIPTARE