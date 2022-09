VIDEO/ Lulëzon ‘biznesi’ në kohë lufte/ Bombat dhe Mortajat nga Shqipëria, kundër rusëve në Ukrainë

Që në kohët e hershme luftërat midis kombeve janë parë edhe si mundësi fitimi nga grupime apo lobe të fuqishme ekonomike. E tillë është rasti i luftës në Ukrainë, ku biznesi më fitimprurës është shitja e armëve.

Nëpër mediat sociale po shfaqen video të plota, ku tregohen bomba me mortaja kineze në Ukrainë, duke pretenduar se ato i ishin furnizuar ushtrisë ruse nga Kina dhe më pas u kapën nga forcat ukrainase. Por ekspertët në Ukrainë, shprehen se kjo nuk është absolutisht e vërtetë.

Indeed, in the video we can see a crate full of Chinese-made mortar bombs – these are Type 63 60mm bombs (a.k.a Type 27) with Pai-1A fuzes. The ones seen on the video were manufactured in 1975. For those who aren’t informed, the Russian army doesn’t use any 60mm mortar platforms.

— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 17, 2022